Desteği için Erdoğan’a minnettarız

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'a gösterdiği "güçlü destek ve sarsılmaz dayanışma" nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini sundu. Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan'ın Türkiye ile uzun süredir devam eden kardeşlik bağlarından gurur duyduğunu belirtti. Şerif, "Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a olan güçlü desteği ve sarsılmaz dayanışması beni derinden etkiledi" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın Güney Asya'da barışı teşvik etmek amacıyla gösterdiği kararlı çabaları ve yapıcı rolü nedeniyle minnettar olduğunu ifade eden Şerif, Pakistan ve Türkiye arasındaki bağların "parlak ve müreffeh bir gelecek inşa etmek amacıyla" çalışırken büyümeye devam etmesi temennisinde bulundu.

PAKİSTAN, TÜRKİ DOSTİ ZİNDABAD

Şerif'in bu paylaşımını alıntılayan Başkan Erdoğan da şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli Şahbaz kardeşim. Dünya üzerinde pek az millete nasip olan Türkiye- Pakistan kardeşliği, hakiki dostluğun en güzel örneklerinden biridir. Türkiye olarak Pakistan'ın barış, huzur ve istikrarına büyük önem atfediyoruz. Pakistan devletinin sağduyulu, sabırlı, ihtilafların çözümünde diyaloğa ve uzlaşıya öncelik veren politikasını takdirle karşılıyoruz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, iyi ve kötü günlerinizde, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin şahsında dost ve kardeş Pakistan'ı en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. Pakistan, Türki dosti zindabad!"