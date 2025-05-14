Diplomasinin merkez üssü Türkiye! ’Ukrayna meselesinde Türkiye büyük bir rol oynuyor’

Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar isteğini her mecrada dile getirirken, yürüttüğü dış politika ile "güven duyulan ülke" olarak marka haline geldi. Bu yıl Hollanda'nın Lahey şehrinde, düzenlenecek olan NATO liderler zirvesinin hazırlıkları 26'sı dışişleri bakanları düzeyinde, 32 müttefik ülkeden katılımla Antalya'da ele alınıyor. NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına 10 yıl sonra yeniden Antalya ev sahipliği yapıyor. Son NATO üyeleri İsveç ve Finlandiya, ilk kez Türkiye'de düzenlenen bir NATO toplantısına üye sıfatıyla katılıyor. Toplantı Türkiye'nin NATO'ya ve Avrupa-Atlantik güvenliğine atfettiği önemi ortaya koyuyor. NATO Liderler Zirvesi de önümüzdeki yıl Türkiye'de düzenlenecek.

Avrupa güvenliğinin bugünü ve geleceği konusunun öncelikli başlıklardan olduğu toplantıda Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi noktasında üstlendiği kilit rol ile Ankara'dan gelen her açıklama dünya medyasınca da yakından takip ediliyor. Antalya'daki toplantıyı Türkiye ve dünyadan onlarca basın mensubu izliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün öğle saatlerinde zirve alanında hazırlıkları incelerken kurulan basın merkezini de ziyaret ederek gazetecilere "hoşgeldiniz" dedi.