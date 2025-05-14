Diplomasinin merkez üssü Türkiye! ’Ukrayna meselesinde Türkiye büyük bir rol oynuyor’

Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar isteğini her mecrada dile getirirken, yürüttüğü dış politika ile "güven duyulan ülke" olarak marka haline geldi. Bu yıl Hollanda'nın Lahey şehrinde, düzenlenecek olan NATO liderler zirvesinin hazırlıkları 26'sı dışişleri bakanları düzeyinde, 32 müttefik ülkeden katılımla Antalya'da ele alınıyor. NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına 10 yıl sonra yeniden Antalya ev sahipliği yapıyor. Son NATO üyeleri İsveç ve Finlandiya, ilk kez Türkiye'de düzenlenen bir NATO toplantısına üye sıfatıyla katılıyor. Toplantı Türkiye'nin NATO'ya ve Avrupa-Atlantik güvenliğine atfettiği önemi ortaya koyuyor. NATO Liderler Zirvesi de önümüzdeki yıl Türkiye'de düzenlenecek.
Avrupa güvenliğinin bugünü ve geleceği konusunun öncelikli başlıklardan olduğu toplantıda Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi noktasında üstlendiği kilit rol ile Ankara'dan gelen her açıklama dünya medyasınca da yakından takip ediliyor. Antalya'daki toplantıyı Türkiye ve dünyadan onlarca basın mensubu izliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün öğle saatlerinde zirve alanında hazırlıkları incelerken kurulan basın merkezini de ziyaret ederek gazetecilere "hoşgeldiniz" dedi.
UKRAYNA GÜNDEMİ
Program, bu akşam Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliğinde yapılacak akşam yemeği ile başlayacak ancak Fidan, 13 Mayıs'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile 14 Mayıs öğle saatlerinde de Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile görüşerek diplomatik temaslarına start verdi. Fidan-Sybiha görüşmesinde, Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes sağlanmasına ve kalıcı barışın tesisine yönelik çabalar değerlendirildi. Fidan, Türkiye'nin barışa ulaşılması için arabuluculuk ve müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu kaydetti. Görüşmede ayrıca, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky'nin Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaretinin hazırlıkları ele alındı. "Barış için müzakerenin" işaret edildiği Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Ankara sürecin başından bu yana yoğun çaba harcadı. Arabuluculuk rolünü fiili olarak üstlenen Türkiye'de bugün hem Antalya hem İstanbul ve Ankara'da diplomasi trafiği daha da hızlanacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin NATO içinde önemli rol oynadığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider ve meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim" açıklamasında bulunarak Türkiye'ye duyulan güveni ifade etti.
ANTALYA, İSTANBUL, ANKARA… GÖZLER TÜRKİYE'DE
Yakın zamanda olumlu sonuçların elde edileceği değerlendirilen Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine ilişkin görüşmelerde Moskova ve Kiev izlenecek yol haritası noktasında farklı düşünüyor. Rusya tarafı önce müzakerelerin daha alt düzeyde yapılması, belirlenen taslak neticesinde liderlerin bir araya gelip karar alması gerektiğini savunurken, Ukrayna tarafının en üst seviyede liderlerin bir araya gelerek karar alması ardından detayların görüşülmesi gerektiği düşüncesini taşıdığı kaydediliyor. Ukrayna savaşıyla ilgili gelinen noktada Amerika ve Rus heyeti İstanbul'da olacak. Buna karşın Antalya'da bir araya gelen müttefik ülke dışişleri bakanlarının da gündeminde bu görüşmelerin olması değerlendiriliyor.
"AMA'SIZ, FAKAT'SIZ" EN KISA SÜREDE…
Bu sabah 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde Lahey'de tertiplenecek NATO Zirvesinin hazırlıklarının etraflıca ele alınacak. Transatlantik külfet paylaşımı, savunma harcamalarının artırılması ve Avrupalı Müttefiklerin kıtanın güvenliğinde daha fazla rol üstlenmesi hususları masada olacak. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine ne kadar önemli ve kritik katkılar sağladığının aşikar olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye, güçlü ordusu, modern askeri yetenekleri ve dinamik savunma sanayiiyle de Avrupa Güvenlik Mimarisinin temel bir sütunudur. Türkiye'nin savunma harcamaları NATO'nun yüzde 2 kriterinin üzerindedir. İttifakın harekat ve misyonlarına da önemli personel ve yetenek katkılarımız sürmektedir. Kapasite ve irade sahibi önde gelen bir Müttefik olarak Türkiye, Avrupa güvenliğinin geleceğine ilişkin muhtelif gayretlerde tabiatıyla daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırdır.Toplantıda bizim için öncelikli alanlardan biri de İttifaka mücavir bölgeler ile Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesis edilmesi ve hakim kılınması olacak.İttifaka böylesine önemli katkılar sağlayan Türkiye, NATO'ya yönelik ana tehditlerden olan terörizmle mücadelede Müttefikler arasında samimi ve hakiki bir dayanışma sergilenmesini talep etmektedir. Tabiatıyla bu haklı talebimizi toplantı vesilesiyle kayda geçireceğiz. Müttefikler arasındaki savunma sanayii işbirliği ve ticaretine yönelik engellemelerin tamamen "amasız ve fakatsız" en kısa sürede kaldırılması talebimizi de kuvvetli biçimde dile getireceğiz.
SURİYE'YE YAPTIRIMLARIN KALKMASI
Zirvenin yarın NATO Genel Sekreteri ve Dışişleri Bakanı Fidan basın mensuplarını gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin bilgilendirmek üzere basın toplantısı düzenleyecek.Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile Antalya'da NATO toplantısından sonra bir araya gelecek. Suriye'ye ABD yaptırımlarının kaldırılması süreci bu toplantının ana gündem maddesi olacak.