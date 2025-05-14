Doğum oranı alarm veriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. 2023'te 1.51 olarak kayıtlara geçen doğurganlık hızı 2024'te de nüfusun kendi kendini yenileme eşiği olan 2.10'un altında kalarak 1.48 oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de doğurganlık hızındaki düşüş 2024'te de devam etti. 2023'te 1.51 olan doğurganlık hızı, nüfusun kendi kendini yenileme eşiği olan 2.10'un altında kalmış ve alarm seviyesine ulaşmıştı. 2024'te ise bu oran daha da düşerek 1.48 oldu. Böylece toplam doğurganlık hızı son 8 yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2.10'un altında kalmaya devam etti.

TÜİK, toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu illeri 1.12 çocuk ile Bartın ve Eskişehir olarak açıkladı. Bu illeri 1.15 çocuk ile Zonguldak ve Ankara, 1.17 çocuk ile İzmir izledi. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il ise 3.28 çocuk ile Şanlıurfa olurken bu ili 2.62 çocuk ile Şırnak, 2.32 çocuk ile Mardin izledi.

AVRUPA'DA 9'UNCU

TÜİK'in verilerine göre 2024'te canlı doğan bebek sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 2.49 azalarak 937 bin 559 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51.4'ü erkek, yüzde 48.6'sı kız oldu. Geçen yılın verilerine göre toplam doğurganlık hızı binde 1.48 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 9. sırada yer aldı. Doğum oranları yaş gruplarına göre incelendiğinde ise 2024'te kadınların binde 100 oranı ile 25-29 yaş grubunda doğum yaptığı belirlendi. 2024'te çoğul doğum oranı ise 31 bin 109 oldu. Doğumların yüzde 3.3'ü çoğul doğum olarak gerçekleşirken, bu doğumların yüzde 97'si ikiz, yüzde 2.9'u üçüz ve yüzde 0.1'i dördüz ve daha fazla bebek olarak gerçekleşti.