Dolandırıcı ve tefecilere yönelik 49 ilde operasyon: 146 şüpheli gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı'nın talimatıyla; İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından 49 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı baskınlarda, 146 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SAHTE ALTIN ATÖLYESİ ORTAYA ÇIKTI

Operasyonlarda sahte altın üretimi yapılan bir atölye deşifre edilirken, 8 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda çek, senet ve belge niteliği taşıyan dokümanlara el konuldu.

SUÇLAR AĞIR: TEFECİLİKTEN ZİMMETE KADAR

Yakalanan şüpheliler hakkında; tefecilik, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, kamu kurumlarını hedef alan dolandırıcılık, zimmet, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi birçok suçtan adli işlem başlatıldı.

BAKAN YERLİKAYA: "MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir yasa dışı oluşum, milletimizin güvenliğini tehdit edemez. Tefecilere, dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.