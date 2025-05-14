Ekrem İmamoğlu yeni soruşturma için ifade verdi: Cezaevinden bağlandı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle hakimlere sevk edilmiş, İmamoğlu'nun o soruşturma kapsamında serbest bırakılmasına karar verilmişti. Yeni bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde kendisini tutuklamaya sevk eden savcılara yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

SEGBİS İLE BAĞLANARAK İFADE VERDİ

Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu başlatılan yeni soruşturma kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak Basın Suçlar Soruşturma Bürosuna ifade verdi. İmamoğlu'nun vermiş olduğu ifadenin SEGBİS çözümü bekleniyor.