Emine Erdoğan’dan Sıfır Atık Enstitüsü paylaşımı: Herkesi yürekten tebrik ediyorum

Emine Erdoğan, İTÜ ve Sıfır Atık Vakfı arasında Sıfır Atık Enstitüsü kurulması amacıyla imzalanan protokole ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, doğayla uyumlu bir geleceğin ancak bilimle temellenmiş kararlılıkla mümkün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler, Sıfır Atık Vakfımız ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilecek olan Sıfır Atık Enstitüsü'nün ülkemiz ve dünya için hayırlı olmasını diliyorum. Enstitü, çevre alanında ülkemizin ilk akademik yapılanmalarından biri olarak büyük bir sorumluluğu omuzluyor. Uygulamalı projeler, araştırmalar ve uluslararası iş birlikleriyle güçlenen bu vizyonun, Türkiye'nin Sıfır Atık alanındaki küresel öncülüğünü pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Veriye dayalı politika üretiminden inovatif uygulamalara kadar pek çok alanda yol gösterici olacak önemli girişimde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum."