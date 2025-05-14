Gelecek Partisi'nden istifa eden, Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı. Ekici'nin rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.

GELECEK PARTİSİ'NDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Konya Milletvekili Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.



Konya Milletvekili Hasan Ekici'nin Gelecek Partisi'nden istifası sonrası X'ten yaptığı açıklama şöyle:

Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.