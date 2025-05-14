İzmir yangın yeri! İzmir’de eylemsiz gün geçmiyor

İzmir'de CHP'li belediyeler iflasın eşiğine geldi. Geçtiğimiz günlerde Çiğli, Buca ve Konak Belediyelerinde yaşanan işçi eylemlerine bu sefer de CHP'li Karabağlar Belediyesi eklendi. Karabağlar Belediyesi'ne bağlı Karbel Şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu şube, belediye yönetimi eksik yatan maaşları söz verdiği tarihte yatırmayınca önceki gün iş bıraktı.

900 İŞÇİ İŞ BIRAKTI

900 civarında Karbel işçisinin iş bırakması ile birlikte ilçede belediyecilik hizmetleri durma noktasına geldi. Sendika işçi alacakları ödenene kadar eylemin devam edeceğini açıkladı. Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay, işçilerin iş bırakması üzerine yaptığı açıklamada sendikaya yüklendi.

SENDİKA KINAY'I YALANLADI

Kınay, yönetime geldikleri günden bu yana Karbel Şirketinde maaş ödemelerinin ilk kez Nisan ayında eksik yatırıldığını söyledi. Kınay'ın 'ilk kez maaşlar eksik yattı' açıklamasına belediye şirketinde örgütlü sendikadan yalanlama geldi. Sendika konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada maaş ödemelerinin son bir ay değil Mart ayından bu yana gecikmeli ve eksik yatırıldığını hatırlattı. Sendika gecikmenin sadece maaş ödemesinde olmadığını geriye dönük alacakların da aradan aylar geçmiş olmasına rağmen halen daha ödenmediğinin altını çizdi. Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Belediye yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucunda geçmiş aylardan kalan alacakların ya tek seferde ya da peyder pey 12 Mayısa kadar ödeneceği sözü verilmesine rağmen verilen sözün yerine gelmemesinden kaynaklı yönetim kurulu ve temsilciler ile beraber iş durdurma kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

BÜYÜKŞEHİR DE KARIŞTI

Karabağlar'da bunlar yaşanırken bir diğer eylem haberi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzenerji, İzelman ve Ege Şehir Planlama Şirketlerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 Nolu şubelerle işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem-Sen arasında anlaşma sağlanamadı.

ANLAŞMA SAĞLANMAZSA 29 MAYIS'TA GREV VAR

Durum böyle olunca geçtiğimiz günlerde 22 bin belediye işçisi yarım gün iş bırakıp eylem yaptı. Belediye şirketlerine grev ilanı asan sendika anlaşma sağlanamaması durumunda 29 Mayıs'ta belediye şirketlerinde çalışan 22 bin işçinin iş bırakıp greve çıkacağını duyurdu.

İŞ YAVAŞLATACAKLAR

Sendika son olarak önceki gün üyelerine mesaj çekerek iş yavaşlatma eylemi başlattıklarını duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada 10 Mayıs'ta sakal bırakma eylemi başlatıldığı hatırlatıldı. Ardından da sendika üyesi kadın işçilerin 14 Mayıs Çarşamba gününden itibaren işyerlerinde yakalarına kokart takacakları ifade edildi. Sendika ayrıca 16 Mayıs'ta bundan sonraki süreci belirlemek amacıyla işyeri komiteleri ile toplantı yapılacağını duyurdu.

SENDİKADAN TUGAY'A, KARŞI HAMLE

Sendika bir yandan yeni eylemler planlarken diğer yandan da geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın '180 bin lira maaş istiyorlar. Bizim bu rakamları vermemiz mümkün değil' sözlerine karşı yeni bir hamle başlatma kararı aldı. Alınan karar uyarınca önümüzdeki günlerde sendika şube başkanlarının internet üzerinden yayın yapan televizyon programlarına konuk olup 180 bin lira maaş istiyorlar söylemine karşı kamuoyunu bilgilendirme yapacakları ifade edildi.