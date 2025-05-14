Kızıma kavuşmayı bekliyorum

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan 19 yaşındaki kızı Nilüfer Türemiş'den haber alamayan Maide Türemiş, PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda eylem başlattı. Anne Türemiş daha sonra Almanya Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem başlattı. Almanya'da tek başına kızı için mücadele veren anne Maide Türemiş, terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından SABAH'a konuştu.

"KIZIMA SARILMAYI UMUTLA BEKLİYORUM"

Yaklaşık 6 yıldır kaçırılan kızından hiç bir haber alamadığını belirten Maide Türemiş, Terörsüz Türkiye süreci sayesinde kızına kavuşmayı umutla beklediğini söyledi. Hem kendi kızının hem tüm annelerin artık evlatlarına kavuşmanın zamanının geldiğini ifade eden anne Maide Türemiş, "Terörsüz Türkiye sürecini en çok evladı dağa kaçırılan biz anneler destekliyoruz. PKK, artık kendini fesih ettiğine göre bende kızımı örgütten istiyorum. Yaza kadar kızımı bana vermezseler Almanya'daki annelerle birlikte Belçika'da örgüte yakın dernek önünde çadır kurup eylem başlatacağız" diye konuştu.