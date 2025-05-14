Kültürümüzün geleceği için daha çok istişare gerekli

Türk müziğinin geçmişten bugüne uzanan birikimini aktarma amacıyla düzenlenen "Gelenekten Günümüze Türk Müziği Çalıştayı" Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nda gerçekleştirildi. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ve İÜ Devlet Konservatuvarının işbirliğiyle düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, okulda yetişen çocukların birer kültür insanı olmalarını ümit ettiğini söyledi. Topluma fikri anlamda önderlik edecek insanların bu okulda yetişeceğini kaydeden Erdoğan, "Türk müziğimizin, kültürümüzün, kimliğimizin geleceğini inşa etmede birbirimizle daha çok paylaşmaya, daha çok istişare etmemize ihtiyacımız var. Kurumların sayısının artması çok kıymetli. İnanıyorum ki Palet Türk Müziği İlkokulu da bunu sağlayan kurumlardan bir tanesi olarak geleceğimize hizmet edecek." ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ve İÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın da birer konuşma yaptığı çalıştayda, "Günümüzde Türk Müziği Eğitimi", "Günümüz Saz İcracılığı" ve "Arşivlerin Günümüzde Türk Müziği'ne Etkileri" başlıklı oturumlar yapıldı. AA