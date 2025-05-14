Kumar sanal tehdit gerçek

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ortaklığı ile 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi dün İstanbul'da başladı. Turkuvaz Medya Grubu'nun da sponsoru olduğu kongrenin açılışına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Mücahit Öztürk, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Mehmet Dinç ve dünyadan birçok uzman katıldı. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, kongrede davranışsal bağımlılıklarla ilgili tespitlerini sıraladıktan sonra, "Davranışsal bağımlılıklar meselesi yeni bir bağımlılık türü olduğu için çok göz ardı ediliyor. Dışarıdan alınan bir madde ile bağımlı olmak çok eski bir mesele. Bunu biliyoruz ama davranışsal bağımlılık öyle değil. Hâlâ bu konu ile ilgili sıkıntılar var. Yani siz 3-4 yaşındaki bir çocuğun elinden oyunu, telefonu alamıyorsunuz. Dolayısıyla denge bağlamında çok ciddi bir sorun var. Bunu nasıl ayarlayacağız, bunlar konuşulacak" dedi.

'ÇOK SİNSİ BİR TEHLİKE'

Kongrenin açılışında konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Davranışsal bağımlılık olağan akışın içinde gizlidir. Fark etmek bu nedenle zordur. Teknoloji ile iç içe yaşadığımız bu dönemde çocuklarımız ve gençlerimiz için çok sinsi bir tehlike oluşturuyor. Sosyal medya devlerinin birinin raporunda bu bağımlılıkların, empati kaybı, anksiyete bozukluğu sorununa vurgu yapılıyor. İş yeri, okula bağlılığa zarar verdiği de açıkça belirtiliyor. Amacımız insan sağılığına, toplum sağlığına zarar veren her bağımlılığa karşı mücadele etmeliyiz. Bağımlılık riskine karşı erken müdahale programları hazırlıyoruz" dedi.

ÇOK BOYUTLU BİR YAPIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hükümetin ve kamu kurumlarının bağımlılıkla mücadelede büyük çaba sarf ettiğini vurguladığı konuşmasında "Artık karşımızda fark edilmesi zor ama etkisi güçlü başka bir tablo daha var, o da davranışsal bağımlılıklar" diye konuştu. Yılmaz, davranışsal bağımlılığın sosyal medya, dijital oyunlar, sanal kumar, oyun, çevrimiçi alışveriş, ekran süresinin uzaması gibi kişinin kendi kontrolünden çıkması, kendisi istemese bile bu alışkanlıkların sürdürülmesi olduğunu aktardı.

'SOSYAL HAYATI ETKİLİYOR'

Yılmaz, davranışsal bağımlılıklar sonrası yeni tespitler yapıldığına dikkat çekerek, "Telefonsuz kalma korkusu, gelişmeleri kaçırma korkusu ve netlees fobi, internetsiz kalma gibi yeni nesil kaygı bozuklukları da ortaya çıkmış durumda. Bu bağımlılıklar sadece ruh hastalığını değil aile ilişkilerini üretkenliği eğitimi ve sosyal hayatı da doğrudan etkiliyor" diye konuştu. Kurumların ortaklaşa çalışmadığı sürece etkili politikaların şekillendirilmesinin mümkün olmadığını aktaran Yılmaz, "Türkiye olarak bağımlılıkla mücadeleyi sadece sağlık değil eğitim, toplum ve dijital yaşam boyutları ile birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşımla sürdürüyoruz" dedi.