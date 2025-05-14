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Giriş Tarihi: 14.5.2025 14:18 Son Güncelleme: 14.5.2025 14:42

NATO Genel Sekreteri Rutte: Başkan Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider ve saygı duyulan bir isim

NATO Genel Sekreteri Rutte, Başkan Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Rutte açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider ve meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim" ifadelerini kullandı.

AA
NATO Genel Sekreteri Rutte: Başkan Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider ve saygı duyulan bir isim

NATO Genel Sekreteri Rutte, Başkan Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Rutte, İstanbul Barış Müzakerelerine dair, "Ukrayna meselesini gerçekten daha iyi bir noktaya getirmek için bir fırsat penceresi var ve Türkiye burada büyük bir rol oynuyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Rutte, "NATO içinde inanılmaz bir lider ve meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim." dedi.

Türk savunma sanayiine dikkat çeken Mark Rutte, "Türk savunma sanayi tüm ittifak için çok önemli. (Texas'ta mühimmat üreten fabrikalar) Türkiye'deki şirketlerle yakın işbirliği olmadan bunu yapamazlardı" ifadesini kullandı.

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NATO Genel Sekreteri ayrıca, "PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı) Bu çok ama çok önemli bir gelişme. Türkiye, NATO içinde terör saldırılarından en çok etkilenen müttefiklerden biri" dedi.

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NATO Genel Sekreteri Rutte: Başkan Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider ve saygı duyulan bir isim
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