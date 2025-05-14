NATO Genel Sekreteri Rutte: Başkan Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider ve saygı duyulan bir isim

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN KENDİNİ FESHİ İÇİN "ÇOK ÖNEMLİ" VURGUSU

NATO Genel Sekreteri ayrıca, "PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı) Bu çok ama çok önemli bir gelişme. Türkiye, NATO içinde terör saldırılarından en çok etkilenen müttefiklerden biri" dedi.