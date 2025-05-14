NATO Genel Sekreteri Rutte: Başkan Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider ve saygı duyulan bir isim

NATO Genel Sekreteri Rutte, Başkan Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Rutte, İstanbul Barış Müzakerelerine dair, "Ukrayna meselesini gerçekten daha iyi bir noktaya getirmek için bir fırsat penceresi var ve Türkiye burada büyük bir rol oynuyor." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan için Rutte, "NATO içinde inanılmaz bir lider ve meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim." dedi.
Türk savunma sanayiine dikkat çeken Mark Rutte, "Türk savunma sanayi tüm ittifak için çok önemli. (Texas'ta mühimmat üreten fabrikalar) Türkiye'deki şirketlerle yakın işbirliği olmadan bunu yapamazlardı" ifadesini kullandı.