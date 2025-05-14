Şaibeli kurultayda Özel de şüpheli oldu

HP'nin kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı iddiasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel şüpheli olurken, 9 vekilin dosyası 'Siyasi Partiler Kanununa Muhalefet' suçundan ayrıldı. Soruşturma kapsamında 124 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor. İddialara ilişkin Manisa Milletvekili Özgür Özel, Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in dosyalarını ayırdı. Aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bulunduğu ve dosyaları ayrılan şüpheliler hakkındaki soruşturma 'Siyasi Partiler Kanuna Muhalefet' suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüleceği öğrenildi.