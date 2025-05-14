Şehit aileleri SABAH’a konuştu: Devletimizin arkasındayız

2010'da PKK'nın bombalı saldırısında şehit düşen Astsubay Başçavuş Duran Bayram'ın emekli cezaevi müdürü babası Hüseyin Bayram: Bir şehit babası olarak süreci destekliyorum. Ülkemiz büyük bir beladan kurtuldu. PKK'nın fesih kararıyla birlikte akan kan duracak. Barışta emeği geçenlere teşekkür ederim. Devletin demir yumruğu zaten 41 yıldır terörü eziyor ancak yine de bitmiyor. Şimdi ise devletin şefkat elini uzatma vakti. Barışın kaybedeni olmaz. Bir baba olarak benim yüreğim yanıyor. Teröre harcanan paralar artık bu milletin geleceğini inşa edecek. Ülkemizin teröre harcadığı paralar bu milletin alın teri. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i hepimizin vergisi bunlar. Teröre harcanan yüz milyarlarca dolar bu milletin refahı için harcansa kötü mü olur?

2017'de Tunceli'de PKK militanlarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen 24 yaşındaki sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz: Oğlumu daha hayatının baharında şehit verdik. Biz yandık başkaları yanmasın. Terör örgütünün silah bırakma sürecini destekliyoruz. Anne Gülay Yılmaz: PKK, güçlü devletimizin mücadelesiyle silah bıraktı. Bu alınan karar Türkiye'nin geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesidir. Artık analar ağlamayacak, birlikte mutlu şekilde yaşayacağız.

2017'de Trabzon Maçka'da terör örgütü mensuplarınca evinin önünde teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül: PKK silah bırakacaksa daha şehitlerimiz olmayacaksa, Eren'ler daha şehit edilmeyecekse şehit annesi olarak bu işe onay veririz.