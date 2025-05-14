Sınır Yönetimi Çalıştayı Mersin’de başladı: Bakan Yerlikaya telekonferansla katıldı

İl Göç İdaresi Müdürleri Sınır Yönetimi Çalıştayı'nın açılışı, Mersin Valisi Atilla Toros ve Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

AÇILIŞ KONUŞMALARINI ÜST DÜZEY İSİMLER YAPTI

Çalıştaya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da telekonferans yöntemiyle katılarak hitapta bulundu. Açılış konuşmalarını; Mersin Valisi ve Göç İdaresi Başkanlığı Kurucu Başkanı Atilla Toros, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ve Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel yaptı.

SINIR GÜVENLİĞİ VE KOORDİNASYON MASAYA YATIRILDI

İçişleri Bakanlığı himayesinde, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından 13-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen çalıştayda; sınır yönetimi alanında yürütülen faaliyetler ve projeler, komşu ülkelerle ilişkiler, sınır güvenliği çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alınacak.