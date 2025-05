"Terörsüz Türkiye’ye bizde destek veriyoruz"

15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılıç, "PKK'nın silah bırakması çağrısı kapsamında terörsüz bir Türkiye için taşın altına bizlerde el koyuyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak ülkemizi yönetenlere destek olmak zorundayız." açıklamasını yaptı. Bugüne kadar PKK başta olmak üzere terör örgütleri ile yaptığımız amansız mücadele sonunda on binlerce şehit ve on binlerce evladımız gazi olduğunu belirten Kılıç, "Vatan toprağı uğruna şehit düşen her bir insanımızın anne ve baba eş ve çocuklarının acılarını, şehit aileleri olarak en başta bizler yaşadık ve yaşıyoruz. Bu ülkenin geleceği için verilen canlar, akıtılan kanlar ay yıldızlı bayrağın ve sancağın göklerde dalgalanabilmesi için olmuştur. Yapılan fedakârlıklar bu topraklar üzerinde yaşayan insanlarımız tarafından inşallah sonsuza kadar minnet ve şükranla anılacaktır. O yiğitlerin ruhları şad mekanları cennet olsun." dedi.

TAŞIN ALTINA BİZ ELİMİZİ KOYUYORUZ

Zeki Kılıç "Bu minvalde PKK'nın silah bırakması çağrısı kapsamında terörsüz bir Türkiye için taşın altına bizlerde el koyuyoruz. Şehit aileleri ve Gaziler olarak Ülkemizi yönetenlere destek olmak zorundayız." dedi. Bu milletin evlatları Kürt, Türk alevi sünni demeden el ele omuz omuza güçlerini birleştirmek ve güç birliği yapmak zorunda olduğunu da belirten Kılıç, " Etrafı düşmanlarla çevrili bu coğrafyada bir ve beraber olmak zorundayız. Et ve tırnak misali. Nasıl geçmişte Kürt, Türk demeden Selahaddin Eyyubi komutasına girmiş Kudüs'ü fethetmişsek, nasıl Malazgirt ovasında Alparslan'ın arkasında durmuşsak, nasıl İstanbul surlarında omuz omuza Fatih Sultan Mehmet hanın arkasında yürümüş isek, nasıl Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde Çanakkale geçilmez, kurtuluş savaşında Türkiye yıkılmaz diyerek bu Cumhuriyeti birlikte kurmuş isek ve bu uğurda can vermiş destanlar yazmış isek şimdi de bu ülke topraklarının istiklali ve istikbali yanında coğrafyamıza hakim olabilmek için iç barışı sağlamak, el ele omuz omuza vermek ve beraber hareket etmek zorundayız." diyerek kararlılık mesajı verdi.

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE

Zeki Kılıç, MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ekim'deki çağrısına ilk günden itibaren nasıl destek verdiklerin söyledi. Şimdi de evlatlarımıza terörsüz bir ülke bırakabilmek için bu ülkenin evlatlarını birbirine kırdıran emperyalist ve siyonist düşmanların amaçlarını bertaraf edebilmek için yaşadığımız terör tehlikesinin, devletimizin kararlı ve doğru stratejisi sayesinde bertaraf ederek iç güvenliğimizi sağlayıp büyük ve güçlü Türkiye'mizi inşa etmemiz gerektiğine inandıklarını belirterek, "Şehitlerimiz bu milletin evlatları yaşasın diye kendi evlatlarını, analar babalar yaşasın diye kendi ana ve babalarını arkada bırakarak şehadete yürüdüler. Ülkemizin dört bir yanında bir tek çakıl taşını vermemek için göğüslerini siper eden o kahramanların emanetini korumak, kollamak ve geleceğimize yaşanabilir bir ülke bırakmanın borcumuz olduğuna inanmaktayız. "Terörsüz Türkiye"nin gerçekleşmesine giden yolda desteğimiz devam edecektir. Payı ve katkısı olan herkese ama özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli' ye müteşekkiriz." dedi.