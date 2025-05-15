Bakan Fidan: Amacımız barışa ulaşmak, taraflar taviz vermeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.



Dışişleri Bakanı Fidan: "NATO ittifakının ikinci en büyük ordusuna sahip Türkiye, Avrupa güvenlik mimarisinde son derece önemli rol oynamaya devam edecektir" dedi.



Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde;

NATO'nun en güçlü 2. ordusuyuz. Adil ve kalıcı barışa müzakere yoluyla ulaşılacak.

Avrupa'nın güvenliği NATO'dan ayrı düşünülemez. NATO'daki sorumluluklarımızı erine getiriyoruz. Rusya ve Ukrayna arasında inşallah kalıcı barışa ulaşılacak. Amerikan heyeti de Türkiye'ye gelmiş bulunuyor. Başlı başına bu ziyaretler dahi barış için nihai çabaların ortaya çıktığını göstermekte.

"BELLİ TAVİZLER VEREREK ORTAK NOKTADA BULUŞMALARI GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanımız şu an Sayın Zelenski'yi Ankara'da ağırlamakta, Rus heyeti İstanbul'da, Amerikalı heyetin bir kısmı İstanbul'da, sayın Rubio bizimle birlikte. Bu konuda şu anda yoğun bir trafik var. Sadece yüz yüze görüşmeler değil, telefon trafiği de yaşanıyor.

Şu an üç şehirde, Antalya, İstanbul ve Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiği var. Son günlerde ülkemizin merkezde olduğu bir dış diplomasi trafiği yürütülüyor. NATO Antalya toplantısı da bunun bir parçası. Önümüzdeki yıl NATO Zirvesi de inşallah liderler düzeyinde Türkiye'de yapılacak.

Tarafların ateşkes için farklı düşünceleri var. Belli tavizler vererek ortak noktada buluşmaları gerekiyor.

SDG-SURİYE ANLAŞMASI

Türkiye olarak önceliğimiz Suriye'nin istikrarı. Suriye ve ABD Dışişleri bakanları ile üçlü görüşme yapacağız. Biz bazı ülkelerle birlikte Suriye'nin DEAŞ ile mücadelesini desteklemek için adımlar atıyoruz.

Burada bir beyan var ama bu sözlerin biz yerine getirilmesini bekliyoruz. Oradaki 8 maddelik anlaşmada atılması gereken adımlar var. YPG'nin askeri yapılanmasının çözülmesi ve Suriye'de yeni oluşacak milli orduya hep birlikte entegre edilmesini bekliyoruz.