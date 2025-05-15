Bakan Yerlikaya’dan hayati çağrı! Trafikte fermuar sistemi hayat kurtarıyor

Avrupa ülkelerinde yıllardır uygulanan "fermuar sistemi", trafikte saniyelerin hayati öneme sahip olduğu anlarda devreye giriyor. Trafik durduğunda sürücülerin araçlarını sağa ve sola yanaştırarak ortada bir şerit boşluğu oluşturması, ambulans, itfaiye ve polis gibi acil müdahale ekiplerinin olay yerine ulaşmasını kolaylaştırıyor.

SÜRÜCÜLERİN REFLEKSİ HAYAT KURTARIYOR

Trafik sıkışıklığı yaşandığında, sürücüler adeta bir refleksle araçlarını kenara çekip, ortada bir koridor açıyor. Bu uygulama, kritik vakalara saniyeler içinde ulaşılmasını sağlıyor. Çünkü acil durumlarda geçen her saniye, bir kalp atışı ya da bir nefes anlamına geliyor.

YERLİKAYA: "GÖRSEL ANLATIMLARLA HALK BİLİNÇLENDİRİLECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte farkındalığı artırmak adına önemli bir adım attı. Bakanlık, vatandaşların "fermuar sistemi" konusunda bilinçlenmesi için görsel materyallerle desteklenen bilgilendirme kampanyaları başlattı. Yerlikaya, "Fermuar sistemini uygulayalım, yaşama yol verelim" çağrısında bulundu.

SİREN DUYULDUĞUNDA BEKLEME, HAREKETE GEÇ

Ambulans sireni duyulduğu anda sürücülerin vakit kaybetmeden hareket etmesi gerektiğini unutulmamalıdır. Araçların sağa ve sola yanaşmasıyla oluşacak boşluk, bir insanın yaşama tutunmasına vesile olabilir.

UNUTMAYIN: YARIN O AMBULANS SİZİN İÇİN YOLA ÇIKABİLİR

Bu uygulama sadece bir kural değil, vicdani bir sorumluluk. Bugün yol verdiğiniz ambulans, yarın size ya da sevdiklerinize ulaşmak için yola çıkabilir. Direksiyonu sadece aracı değil, aynı zamanda insanlığınızı yönlendirmek için de kullanın.