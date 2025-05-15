Başkan Erdoğan'ın tarihi rolü sosyal medyayı salladı! Bakanlardan peş peşe "Küresel Lider Erdoğan" paylaşımı

ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Küresel düzeyde güvenilir bir arabulucu olarak öne çıkan Başkan Erdoğan, savaşın en gergin dönemlerinde bile diplomasi çağrısını sürdürdü. Gerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerekse Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile kurduğu doğrudan iletişim hattı, Türkiye'yi masanın en etkili aktörlerinden biri haline getirdi.

Başkan Erdoğan'ın hafızalara kazınan "Adil bir barışın kaybedeni olmaz" şeklindeki sözleri, yalnızca bölge halklarına değil, dünya kamuoyuna da umut vermişti.