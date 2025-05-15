Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'ın tarihi rolü sosyal medyayı salladı! Bakanlardan peş peşe "Küresel Lider Erdoğan" paylaşımı
Giriş Tarihi: 16.5.2025 00:45 Son Güncelleme: 16.5.2025 01:02

Başkan Erdoğan'ın tarihi rolü sosyal medyayı salladı! Bakanlardan peş peşe "Küresel Lider Erdoğan" paylaşımı

Ukrayna ile Rusya arasında 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşın sona erdirilmesi amacıyla taraflar, önemli bir adım atarak İstanbul’da yeniden bir araya gelme kararı aldı. Bu tarihi görüşmeye ev sahipliği yapacak olan Türkiye, barışa uzanan yolda bir kez daha kritik bir rol üstleniyor. Küresel düzeyde güvenilir bir arabulucu olarak öne çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savaşın en gergin dönemlerinde bile diplomasi çağrısını sürdürdü. Sosyal medyada da Başkan Erdoğan'ın bu tarihi rolüne dikkat çekilerek "Küresel Lider Erdoğan" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Kabine üyeleri de paylaşımlara destek verdi.

Başkan Erdoğan’ın tarihi rolü sosyal medyayı salladı! Bakanlardan peş peşe Küresel Lider Erdoğan paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik girişimleri ve dengeli dış politikası sayesinde gerçekleşecek olan Rusya-Ukrayna görüşmeleri, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Taraflara eşit mesafede duran, diyalogdan yana tutumuyla dikkat çeken Ankara, daha önce de Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sağlanmasında kilit rol oynamıştı.

ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Küresel düzeyde güvenilir bir arabulucu olarak öne çıkan Başkan Erdoğan, savaşın en gergin dönemlerinde bile diplomasi çağrısını sürdürdü. Gerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerekse Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile kurduğu doğrudan iletişim hattı, Türkiye'yi masanın en etkili aktörlerinden biri haline getirdi.

Başkan Erdoğan'ın hafızalara kazınan "Adil bir barışın kaybedeni olmaz" şeklindeki sözleri, yalnızca bölge halklarına değil, dünya kamuoyuna da umut vermişti.

KÜRESEL LİDER ERDOĞAN

Öte yandan, sosyal medyada da Başkan Erdoğan'ın bu tarihi rolüne dikkat çeken binlerce paylaşım yer aldı. #KüreselLiderErdoğan etiketi ile yapılan paylaşımlara kabine üyeleri de destek verdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

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Başkan Erdoğan'ın tarihi rolü sosyal medyayı salladı! Bakanlardan peş peşe "Küresel Lider Erdoğan" paylaşımı
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