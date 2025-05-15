Başkan Erdoğan'ın tarihi rolü sosyal medyayı salladı! Bakanlardan peş peşe "Küresel Lider Erdoğan" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik girişimleri ve dengeli dış politikası sayesinde gerçekleşecek olan Rusya-Ukrayna görüşmeleri, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Taraflara eşit mesafede duran, diyalogdan yana tutumuyla dikkat çeken Ankara, daha önce de Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sağlanmasında kilit rol oynamıştı.
ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR
Küresel düzeyde güvenilir bir arabulucu olarak öne çıkan Başkan Erdoğan, savaşın en gergin dönemlerinde bile diplomasi çağrısını sürdürdü. Gerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerekse Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile kurduğu doğrudan iletişim hattı, Türkiye'yi masanın en etkili aktörlerinden biri haline getirdi.
Başkan Erdoğan'ın hafızalara kazınan "Adil bir barışın kaybedeni olmaz" şeklindeki sözleri, yalnızca bölge halklarına değil, dünya kamuoyuna da umut vermişti.
KÜRESEL LİDER ERDOĞAN
Öte yandan, sosyal medyada da Başkan Erdoğan'ın bu tarihi rolüne dikkat çeken binlerce paylaşım yer aldı. #KüreselLiderErdoğan etiketi ile yapılan paylaşımlara kabine üyeleri de destek verdi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Dünyanın sesi Türkiye 🇹🇷 #KüreselLiderErdoğan pic.twitter.com/VxEhqevSCG— Murat KURUM (@murat_kurum) May 15, 2025
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
#KüreselLiderErdoğan | @RTErdogan pic.twitter.com/rrwAnNAw2L— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) May 15, 2025
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
📌 Küresel sorunların çözümü ile bölgemizde istikrar, huzur, barış ve refahın tesisi için "Dünya beşten büyüktür." diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aziz milletimizden aldığımız güçle çalışıyoruz.#KüreselLiderErdoğan pic.twitter.com/OzgmpSE7g3— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) May 15, 2025
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
"Barışın anahtarı Türkiye'nin elinde"#KüreselLiderErdoğan pic.twitter.com/V8jJnitook— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) May 15, 2025
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
#KüreselLiderErdoğan pic.twitter.com/sWLZEIGlum— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) May 15, 2025
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ortadoğu'dan Afrika'ya, Karabağ'dan Gazze'ye…— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) May 15, 2025
Her masada küresel lider Erdoğan var.@RTErdogan#KüreselLiderErdoğan pic.twitter.com/WxdLvcLQNE
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
🇹🇷 #KüreselLiderErdoğan | @RTErdogan pic.twitter.com/DxIai9fZ1L— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) May 15, 2025
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Diplomasinin aklı, adaletin sesi #KüreselLiderErdoğan @RTErdogan🇹🇷 pic.twitter.com/yycHIpJ4Sb— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 15, 2025
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Dünyanın neresinde olursa olsun bir haksızlık varsa sesini yükselten; güçlünün değil, haklının yanında duran; adaletin, hakkaniyetin, vicdanın tarafında kalmayı ilke edinen, Türkiye'yi küresel vicdanın sesi yapan #KüreselLiderErdoğan @RTErdogan pic.twitter.com/53pkCffyh1— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) May 15, 2025