Dünyanın gözü İstanbul’da! İşte Rusya-Ukrayna müzakere süreciyle ilgili tüm detaylar...

ZELENSKİ'DEN BASIN AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği 2 saat 45 dakikalık görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Zelenski, basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizler barışa giden yolda kararlılığımızı ifade etmek istiyoruz. İlk adımların atılmasını istiyoruz. Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a gönderdik. Heyetimiz Ukrayna Savunma Bakanı tarafından yönetilecek. Rusya tarafından mevkidaşı yok ama bizler bu görüşmelerin olması gerektiğini düşünüyoruz. Erdoğan ile görüşmemizi yaptık.

İSTANBUL'A HEYET GÖNDERECEĞİZ! ABD'Lİ VE TÜRK YETKİLİLERLE GÖRÜŞECEĞİZ

Türkiye'deki heyetimiz temsil edilecek. ABD'li mevkidaşlarımızla Türk yetkililerle görüşeceğiz. Umarım bu görüşme gerçekleşir. Bu artık müzakerelerin sözde değil gerçekten gerçekleşeceğini umuyoruz. Heyetimizi İstanbul'a yollayacağız. Barışa yönelik küçük bir adımı bile pas geçmeyeceğiz, bunu teyit ediyoruz.

BENİMLE İLETİŞİME GEÇEN OLMADI

Putin gelmedi, Trump sinyali iletti. Medyadan gelen mesajlara bakarsak net bir mesaj yok. Benimle iletişime geçen olmadı.

İLK AŞAMA TAM KOŞULSUZ ATEŞKES OLMALI

Rusya medya üzerinden Putin'in görüşmelere hazır olduğunu söyledi, ben buna hemen tepki verdim. 15 Mayıs dedi, tamam dedim geldim. Sonra bu dedikodudan ibaretmiş gibi davranıldı. Putin gelmedi, yapacak bir şeyimiz yok. İlk amaç, tam ve koşulsuz ateşkes olmalıdır.

KARAR VERMEYE UYGUN BİR HEYET YOK

Adil bir barış olmalı, Ukrayna'nın güvenlik garantileri ile BM tüzüğüne yönelik olmalıdır. Herkes toprak bütünlüğünü ve egemenliği desteklemelidir. Eğer hepimiz sonuç istiyorsak, ki biz hızlı bir şekilde barışa ulaşmak istiyoruz. Hepimizin adımları atmak için yetkisi var. Ancak Rus temsilcilere bakıyoruz ve anlıyoruz ki yüksek seviyede bir heyet yok. Rusya bir şey yapmalıydı. Bu adımlar yoksa müzakereye hazır değiller, karar vermeye hazır değiller. Rus heyetinde karar alıcılar yok. Siyasi iradenin yetersizliğinden bahsediyoruz.

BU BİR SAYGISIZLIK

Koşulsuz ateşkes liderler seviyesinde görüşülecekse ben buradayım, doğrudan görüşmelere hazırım. Rusya'nın en azından delegasyon düzeyinde bir şey göstermesi gerekiyor. Ankara’ya kendisi gelmedi. İstanbul’a da gelmeyeceklerse biz, dünyada dolaşıp Rus aramayacağız. Rusya tarafından bir saygısızlık gösteriliyor. Bu saygısızlık sadece Ukrayna'ya değil herkese yönelik. En başta Türkiye ve ABD'ye yöneliktir.

TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Şahsen Trump ile görüşmedim ancak ekiplerimiz sürekli görüşmede. Kendisinin her gün görüşmeleri var ancak aynı zamanda eğer liderler toplanırsa kendisinin de geleceğine dair bir sinyal iletti. Güzel bir irade göstergesiydi.

Ben hiçbir teklifi Putin'e iletmedim. Biz kendisinin direkt müzakereden bahsettiğini gördük. Ukrayna aynı karşılığı verdi. Biz bunu gösterdik. 'Ateşkese hazırız' desin 30 gün için, görüşmeye hiç gerek yok. Sanki kendisi yapıcıymış gibi gösteriyor ancak ateşkes gibi birçok konumuz var.

KIRIM UKRAYNA TOPRAĞIDIR

Kırım, Ukrayna devletinin bir parçasıdır. Türkiye bizi bu konuda destekliyor. Ben de bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım. Bizler toprak bütünlüğünü görüşemeyiz çünkü bu, Ukrayna anayasasına aykırıdır.

BİZE RUSYA'DAN FAZLA BASKI YAPILDI

İnsanlar sonuç istemediklerinde, sadece silah ile çözüm istediklerinde savaş olur. Savaşın bitmesi için diplomasi olmalıdır. Rusya'ya karşı baskılar artmalı; bu, güvenlik garantileri ile barışı istemeyen tarafa baskı yaparak olur. ABD, her iki tarafa da baskı yaptı; hatta bana göre, bize daha fazla baskı yapıldı. Biz sadece kendimizi koruyoruz ve barışı istediğimizi ifade ediyoruz.

Birçok farklı tavizden bahsedildi. Ön koşulsuz ateşkesin sağlanması bizim için bir tavizdi. Biz buna tamam dedik. Ukrayna'nın tek olumlu adımı bu da değil. Biz, Rusya tarafına da baskı görelim istiyoruz. En azından yaptırımlar görelim.

ERDOĞAN İLE NE KONUŞULDU?

Büyük bir gündemimiz vardı. Ukrayna-Türkiye ilişkilerini gündeme aldık. Karadeniz'de güvenlik, tahıl koridoru gibi konuları ele aldık. İkili gündemimiz çok yoğun; ancak önceliğimiz ateşkesti. Çok şey konuştuk diyebilirim.

EKİBİMİZ BUGÜN DE YARIN DA İSTANBUL'DA

Görüşmelerin saati belli değil. Görüşme teklifi vardı. Bugün sürekli değişiklikler oldu. Heyetimiz İstanbul'da olacak, yarın da orada olacak. Rus heyeti eve uçarsa, yine de birini yakalamak amacıyla bunu yapıyoruz. ABD ve Türk heyeti de arabulucu olarak bulunacak.

ATEŞKES İÇİN LİDERLERE GEREK YOK, LİDERLERİN SİYASİ İRADESİNE İHTİYAÇ VAR

Ukrayna devletinin yüzde 20'sinin işgal altında olduğu bir dönemde diplomasinin normali midir? 20 bin Ukraynalı çocuğun kaçırılması diplomasiye mi benziyor? Diplomasinin çok uzun süredir terk edildiğini söyleyebilirim. Rusların verdiği sinyallere bakalım. Savaşı bitirmemek için veriliyor, değil mi? Ölümleri mi durdurmak istiyorsunuz? Buyurun, destekledik. Koşulsuz ateşkes için liderlere gerek yok, liderlerin siyasi iradesine ihtiyaç var. İlk adımın ihtiyacımız var; herkes bu yüzden 30 günlük koşulsuz ateşkesi destekliyor. Kimse, bütün savaşı nasıl bitiririz, demiyor.