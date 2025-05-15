CHP’li Üsküdar Belediyesi emekçinin kıdem tazminatını ödemedi: Mağdur sayısı giderek artıyor!

"1 YILDA MAAŞ ÖDEYEMEZ HALE GELDİ"

Önceki dönem Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada CHP'li belediyenin mali politikalarını sert sözlerle eleştirerek, "1 yılda maaş ödeyemez hale gelen Üsküdar Belediyesi, 1 yıl önce İstanbul'un en az borcu olan 2. belediyesiydi. En geç 10'unda yatırmaları gereken maaşları, dijital dünyada 1 saatte yapılan bir işlem yüzünden 1 hafta geç yatıracaklarını söylüyorlar. Çünkü kasa boş, çünkü kaynak arıyorlar. Belediye tarihinde olmamış bir şey" ifadelerini kullanmıştı.