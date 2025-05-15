Dolandırıcılık ağına jandarma darbesi! 7,5 milyarlık vurgun ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen büyük çaplı siber suç operasyonunun detaylarını paylaştı. "Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve bilişim sistemine girme" suçlarına yönelik 6 il merkezli olarak düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli yakalandı.

18 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul, Giresun, Konya, Muğla, Mersin ve Elazığ merkezli yürütülen operasyonlar İzmir, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Samsun, Antalya, Batman, Çorum ve Mardin'e uzandı. Toplam 18 ilde yapılan baskınlarda dijital suç ağının çökertildiği bildirildi.

KENDİLERİNİ YATIRIM DANIŞMANI GİBİ TANITTILAR

Şüphelilerin sosyal medya platformlarında kendilerini yatırım danışmanı gibi tanıtarak çok sayıda vatandaşı dolandırdığı belirlendi. Ayrıca yasa dışı sorgu panelleri ile kişisel verileri ele geçirerek bahis sistemlerinde kullandıkları, bazı şüphelilerin ise internet ortamında müstehcen içerik yayarak suç işlediği tespit edildi.

64 KİŞİ TUTUKLANDI, 38'İNE ADLİ KONTROL

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 102 şüpheliden 64'ü tutuklandı. 38 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

7.5 MİLYAR TL'LİK HESAP HAREKETİ ORTAYA ÇIKTI

MASAK'ın hazırladığı raporlarda, şüphelilerin hesaplarında toplam 7 milyar 500 milyon Türk lirası bulan para trafiği olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında 204 banka hesabı, 19 kripto para hesabı ve 11 araca el konuldu.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, banka/kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

YERLİKAYA: "SİBER SUÇLARLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı operasyonu gerçekleştiren Jandarma birimlerini, Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve MASAK çalışanlarını tebrik etti. Yerlikaya, "Sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevde. Siber suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.