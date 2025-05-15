Dünyanın gözü Türkiye’de: Zelenski Başkan Erdoğan ile görüşmek için Ankara’da

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY, TÜRKİYE'YE GELDİ



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Ukrayna lideri Zelenski Ankara'da! Başkan Erdoğan ile görüşecek | Video

Zelenskiy'i taşıyan uçak, 12.14'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, havalimanında NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için Antalya'da bulunan ve bu sabah Ankara'ya gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve yetkililer tarafından karşılandı.

Zelenskiy'in, bugün Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesi planlanıyor.

"TÜRKİYE BARIŞ İÇİN DEVREDE"

Alanda gazetecilere kısa bir açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı, "Ukrayna atacağı adımlara Erdoğan ile görüştükten sonra karar verecek. Ukrayna, Rusya ile görüşme konusunda ABD heyeti ile temas halinde" dedi."