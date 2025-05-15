Dünyanın gözü Türkiye’de: Zelenski Başkan Erdoğan ile görüşmek için Ankara’da

Dünyanın gözü bir kez daha İstanbul ve Ankara'da. Türkiye ev sahipliğinde Rusya ve Ukrayna, barış müzakereleri için masaya oturuyor. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek İstanbul Barış Müzakereleri'ne katılan isimler belirlendi.
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek müzakerelerde Ukrayna'yı temsil edecek isimler belli oldu.
Heyette, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva ve çok sayıda yetkili yer alıyor.
RUS HEYET İSTANBUL'DA
Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik ediyor. Heyette, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin Mikhail Yuryevich, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Igor Kostyukov ile 4 uzman isim yer alıyor. Gelen son dakika bilgisine göre Rus heyet görüşme yerine vardı.
UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY, TÜRKİYE'YE GELDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.
Ukrayna lideri Zelenski Ankara'da! Başkan Erdoğan ile görüşecek | Video
Zelenskiy'i taşıyan uçak, 12.14'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, havalimanında NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için Antalya'da bulunan ve bu sabah Ankara'ya gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve yetkililer tarafından karşılandı.
Zelenskiy'in, bugün Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesi planlanıyor.
"TÜRKİYE BARIŞ İÇİN DEVREDE"
Alanda gazetecilere kısa bir açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı, "Ukrayna atacağı adımlara Erdoğan ile görüştükten sonra karar verecek. Ukrayna, Rusya ile görüşme konusunda ABD heyeti ile temas halinde" dedi."