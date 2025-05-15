Edirne Belediyesi’nde maaş krizi: 1200 işçi maaşını alamadı

Maaşların yatmadığı bir dönemde, CHP'li Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın İstanbul Silivri'de düzenlenen bir programa katılarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermesi tartışmalara yol açtı. Kentteki ekonomik sıkıntılar devam ederken, Başkan Akın'ın Edirne dışındaki siyasi etkinliklerde yer alması işçiler tarafından "sorunlardan kaçmak" olarak yorumlandı.

Belediye yönetimi, geçmiş açıklamalarında sık sık işçilerin yanında olduklarını vurgulamıştı. Ancak yaşanan son gelişmeler, bu söylemlerin sahada karşılık bulmadığı yönünde eleştirilere neden oldu. Belediyeden maaşların ne zaman ödeneceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, işçiler haklarını aramak için önümüzdeki günlerde eylemler düzenleyebileceklerini ifade ediyor.