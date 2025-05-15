FETÖ’den ihraç edilen hakim Yaşar Akyıldız hakim karşısına çıktı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Akyıldız ve avukatı katıldı. Tutuklu sanık Yaşar Akyıldız, iddianamenin eklerinin tebliğ edilmediğini ifade etti. Akyıldız, bu durumda savunma yapmak istemediğini ve hazırda bulunan tanıkların ise dinlenmeleri hususunda bir sakınca olmadığını söyledi.

"BEN YAŞAR BEY'İN ORADA BAĞIMSIZ ADAY OLMASINA ŞAŞIRDIM"

Tanık Hasan B, Akyıldız'ı tanımadığını, 2014'teki HSYK seçimlerinde aday olduğunu duyduğunu, seçim döneminde birkaç kişiden benzer aday listelerinin geldiğini ve bu kişilerin bağımsız adaylar olduğunun konuşulduğunu ancak sanıkla hiç bir araya gelmediğini ifade etti. Tanık İbrahim O. ise Akyıldız'ı, 2014'te HSYK seçimlerinin açık kaynaklarda yer alan aday listelerinde adını gördüğünü, kendisiyle aynı ortamda bulunmadığını beyan etti. Tanık Mustafa G. ise Akyıldız'ın FETÖ bağlantısı olup olmadığına ilişkin bir bilgisinin olmadığını ve Ankara Adliyesinde tanıştığını ifade ederek, "Aynı serviste işe gidip geliyorduk. Aynı suçtan bende soruşturma geçirdim. Daha sonra 2014'teki HSYK'da bağımsız aday olduğunu öğrendim. Ben Yaşar beyin orada bağımsız aday olarak çıkmasına şaşırdım." dedi.

Sanık Akyıldız, tanık beyanlarının duyumlardan ibaret olduğunu ve somut delillere dayanmadığını öne sürerek, beraati istedi. Cumhuriyet savcısı, Akyıldız'ın suçu işlediğine dair kuvvetli şüphenin olması, henüz dinlenmeyen tanıkların bulunması ve kaçma şüphesi sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak mahkemeden adli kontrolle tutuksuz yargılanmasını ve mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.