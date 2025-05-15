‘Hastaneyi evimize getirdiler dişlerimizi tedavi ettiler’

Konya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Evde Bakım Hizmetleri ekipleri, engelli, yaşlı veya yatağa bağımlı kişilerin diş tedavilerini de evlerine giderek gerçekleştiriyor. Randevu sistemi ile çalışan mobil ekipler muayenelerini gerçekleştirdikleri vatandaşların ihtiyaç halinde diş çekimini, kanal tedavisini, dolgusunu ve protez dişlerini yapıyor. Hastalar evlerinden hiç çıkmadan hastanedeki aynı tedavi hizmetini alabiliyor. Ekipler 2025 yılının ilk 4 ayında 375 hastaya 562 kez ev ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde 71 tam protez, 32 bölümlü protez, 6 protezde tamir, 3 kroşe ilavesi, 19 diş ilavesi, 82 anestezili diş çekimi, 13 düşmüş krom köprü simistasyonu gibi işlemler gerçekleştirildi.

EVDE DİŞ TEDAVİSİ

Bunlardan biride 85 yaşındaki Cevriye ve aynı yaştaki Temir Bulut çifti. Cevriye Bulut, "Allah emeği geçenlerden razı olsun. Benim bacaklarım ağrıdığı için yürümekte zorluk çekiyordum. Bir telefon ettik ve doktorlar evimize kadar gelip, tedavimizi yaptı" dedi. Temir Bulut ise, "Allah devletimizin ayağına taş değdirmesin. Ne güzel bir hizmet. Hastaneyi evimize getirdiler" diye konuştu.

'HASTALARIMIZ DA BİZ DE MUTLU OLUYORUZ'

Diş Hekimi Ali Osman Ardıç, "Kanal tedavisi, çekim, dolgu, protezler tedavisi ile hastalarımızın muayenesini yapıyoruz. Çok ağır hastalarımız, engelli hastalarımız, yalnız yaşayan hastalarımız var. Birçoğu hastaneye gelecek durumda değiller. Bizde evlerine gittiğimizde çok duygu dolu anlar yaşıyoruz. Tedavilerinin sonunda onlar da biz de mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı. Ekipler huzurevine de giderek orada kalan vatandaşlarımızın da rutin kontrollerini ve tedavilerini gerçekleştiriyor.