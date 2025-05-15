İBB’den suya bir zam daha

İstanbul'da suya her ay yapılan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranındaki zam haricinde yüzde 10 daha zam yapıldı. İBB Meclisi'nde, İSKİ'nin, su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü. İBB Meclisinin kasım ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda, suya her ay yapılan ve TÜFE ile Yİ-ÜFE'nin toplanarak ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre uygulanan zammın haricinde yüzde 10 daha artış yapılması istendi.

İBB'nin su fiyatlarına yüzde 10 zam yapılması isteğinin yer aldığı teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede bir metreküpü 42,37 lira olan mevcut fiyatın 46,62 lira, iş yerlerinde ise 0-15 metreküp arası 1. kademede bir metreküpü 111 lira olan fiyatın 122,10 liraya yükseltilmesi istendi. 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak zam teklifi, Cumhur İttifakı'na mensup üyelerin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

İNDİRİM VADEDİLMİŞTİ

İBB AK Parti grubu, suya her ay TÜFE ile Yİ-ÜFE oranı göz önünde bulundurularak yapılan zam haricinde yüzde 10 daha zam yapılmasına tepki gösterdi. Tarife Komisyonu Üyesi olan AK Parti'li Meclis Üyesi Meryem Karaköse, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçimlerinde suya yüzde 50 indirim yapma vaadi olduğunu söyledi. Karaköse, "İstanbullular suya yüzde 50 indirim beklerken, 5 yılın sonunda bırakın indirimi, 2019'da bir metreküpü 4 lira olan su fiyatının, 37,92 liraya yükseltilerek yüzde 948 zam yapılmıştır. Bugün (dün) yapılan yüzde 10 zammı da uyguladığınızda suyun metreküpü 46,62 liraya çıkmış olacak. Bu durumda 2019'dan bugüne kadar suya yüzde 1065 zam yapmış olacaksınız" ifadelerini kullandı. AA