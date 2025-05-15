İstanbul yine tarihi zirveye ev sahipliği yapıyor

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi için barış müzakerelerinin yapılacağı İstanbul'da hazırlıklar yapılırken Putin'in gelmeyeceğinin açıklanması üzere heyetlerin görüşmede bulunacakları kaydedildi. 2022 yılındaki barış müzakerelerinin yapıldığı Dolmabahçe'de ikinci müzakerelenin yapılması için heyetler yine Dolmabahçe'de bir araya geliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onaylamıştı. Ukrayna ile müzakere edecek Rus heyetinin İstanbul'a ulaştı. Dolmabahçe'de saat 10.00'da başlayacak müzakerede Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak. Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

Putin'in gelmemesi üzerine ise Zelenskey de Cumhurbaşkanı ile görüşmeler için Ankara'ya giderken heyetin ise Dolmabahçe'de Rus heyeti ile birlikte toplantıya katılması bekleniyor. Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.