İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 11 gözaltı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak hareket eden ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürüten 11 kişi, Özel Harekat destekli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca ülkemizde yasal kalış hakları bulunmayan üç kaçak göçmen de operasyon sorasında yakalandı ve sınır dışı edildi. 11 kişi yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.