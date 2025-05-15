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Giriş Tarihi: 15.5.2025 09:14 Son Güncelleme: 15.5.2025 09:14

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 11 gözaltı!

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 11 gözaltı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak hareket eden ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürüten 11 kişi, Özel Harekat destekli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca ülkemizde yasal kalış hakları bulunmayan üç kaçak göçmen de operasyon sorasında yakalandı ve sınır dışı edildi. 11 kişi yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 11 gözaltı!
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