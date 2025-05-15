İstanbul'daki Rus heyetinden açıklama: "Hedefimiz barışı sağlamak"
Rusya'nın İstanbul barış müzakerelerindeki heyet başkanı Medinskiy, "Ukrayna ile müzakerelerdeki hedefimiz, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırarak uzun vadeli barışı sağlamak" ifadelerini kullandı.
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Rusya'nın İstanbul barış müzakerelerindeki heyet başkanı Medinskiy, "Ukrayna ile müzakerelerdeki hedefimiz, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırarak uzun vadeli barışı sağlamak" ifadelerini kullandı.
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İstanbul'daki Rus heyetinden açıklama: "Hedefimiz barışı sağlamak"