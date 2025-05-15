Haberler Gündem Haberleri İstanbul'daki Rus heyetinden açıklama: "Hedefimiz barışı sağlamak"
Giriş Tarihi: 15.5.2025 18:00

İstanbul'daki Rus heyetinden açıklama: "Hedefimiz barışı sağlamak"

Rusya'nın İstanbul barış müzakerelerindeki heyet başkanı Medinskiy, "Ukrayna ile müzakerelerdeki hedefimiz, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırarak uzun vadeli barışı sağlamak" ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki Rus heyetinden açıklama: Hedefimiz barışı sağlamak
Rusya'nın İstanbul barış müzakerelerindeki heyet başkanı Medinskiy, "Ukrayna ile müzakerelerdeki hedefimiz, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırarak uzun vadeli barışı sağlamak" ifadelerini kullandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'daki Rus heyetinden açıklama: "Hedefimiz barışı sağlamak"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz