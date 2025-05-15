İzmir’de eylemsiz gün geçmiyor

İzmir'deki CHP'li belediyeler kaynamaya devam ediyor. Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay'ın, eksik maaşları yatırma sözünü yerine getirmemesi üzerine önceki gün, yarım gün iş bırakan Karbel şirketinde çalışan yaklaşık 900 işçi, alacakları hesaplara yatmayınca dün yine iş bıraktı. Bahar sıcaklarında çöpler toplanmazken, birçok hizmet de aksadı. Karbel şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu şubesi, işçi alacakları ödenene kadar eylemin devam edeceğini açıkladı. Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay ise yönetime geldikleri günden bu yana Karbel şirketinde maaş ödemelerinin ilk kez nisanda eksik yatırıldığını söyledi. Sendika ise maaş ödemelerinin sadece nisanda değil, martta da eksik ve gecikmeli yatırıldığını hatırlattı. Gecikmenin sadece maaş ödemesinde olmadığını geriye dönük alacakların da aradan aylar geçmesine rağmen halen daha ödenmediğinin altını çizen sendika, "Belediye geçmiş aylardan kalan alacakların ya tek seferde ya da peyderpey 12 Mayıs'a kadar ödeneceği sözü vermesine rağmen yerine getirmediği için iş durdurma kararı alınmıştır" açıklaması yaptı.

BÜYÜKŞEHİR DE KARIŞTI

Karabağlar'da bunlar yaşanırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzenerji, İzelman ve Ege Şehir Planlama şirketlerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubelerle işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem-Sen arasında anlaşma sağlanamadı. Belediye şirketlerine grev ilanı asan sendika anlaşma sağlanamaması durumunda 29 Mayıs'ta 22 bin işçinin greve çıkacağını bildirdi.