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Giriş Tarihi: 15.5.2025 15:55

MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında 'entübe edildi' paylaşımı yapmıştı: Can Ataklı'nın 4.5 yıla kadar hapsi istendi

MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında “Entübe edildi" şeklinde paylaşım yapan Gazeteci Can Ataklı hakkında "nitelikli şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında ’entübe edildi’ paylaşımı yapmıştı: Can Ataklı’nın 4.5 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, gazeteci Can Ataklı'nın halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaydığı belirtildi.

4.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Ataklı'nın sosyal medya hesabından "Bahçeli entübe edildi" ifadesiyle, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında resmi bir açıklama olmamasına rağmen kesin bir dil kullanarak, yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı kaydedildi ve Ataklı hakkında "Nitelikli Şekilde Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında 'entübe edildi' paylaşımı yapmıştı: Can Ataklı'nın 4.5 yıla kadar hapsi istendi
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