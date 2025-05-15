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Giriş Tarihi: 15.5.2025 16:04

Rize-Artvin Havalimanı 3 yaşında!

3 Yaşına giren Rize-Artvin Havalimanı 3 yaşına girerken bugüne kadar 3 milyona yakın yolcu taşıdı.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Rize-Artvin Havalimanı 3 yaşında!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımı ile 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı, açılışından bu yana istikrarlı bir şekilde büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

Havalimanımızın açılış tarihi 14 Mayıs 2022 ile 01 Mayıs 2025 tarihleri arasında; Toplam uçak trafiği 20.878, Toplam yolcu sayısı 2.952.736 kişiye hizmet verdi. Deniz dolgusuyla inşa edilen sayılı havalimanlarından biri olan Rize-Artvin Havalimanı, her geçen gün daha fazla yolcuyu hizmet etmeye devam ediyor.

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Rize-Artvin Havalimanı 3 yaşında!
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