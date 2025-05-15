SABAH yazdı, bakanlık cezayı kesti: Vahşi depolamaya 1.8 milyonluk ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'de açık alanda çöp depolanmasıyla oluşan çevre kirliliği nedeniyle Gaziemir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin 726 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince ihbar üzerine yapılan denetimde, Gaziemir'in Atıfbey Mahallesi'ndeki boş bir alana hafriyat ve evsel nitelikli atıkların vahşi depolama yöntemiyle döküldüğü tespit edildi.

Çevre Kanunu'na istinaden Gaziemir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin 726 lira idari ceza uygulandı. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Söz konusu alan, ekiplerin gözetiminde temizlenerek, atıkların Büyükşehir Belediyesi'ne ait sahaya taşınması için çalışma başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, Sarnıç Bölgesindeki alanda Gaziemir Belediyesi'nin kaçak olarak vahşi depolama yaptığını duyurmuştu. SABAH skandalı "Ormanın kıyısında çevre katliamı" başlığı ile manşete taşımıştı.