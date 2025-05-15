Şehit ailelerinden ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine tam destek: Terörün olmadığı bir ülke hayalimizdi

Ailesinden 21 kişiyi kaybeden Yüksekova Şehit Aileleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Demir Aykut ve Mardin'de 6 yıl önce babası şehit edilen gazeteci Gülay Demir, 'Terörsüz Türkiye' sürecini SABAH'a değerlendirdi. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 24 Kasım 1989'da, yaklaşık 150 teröristin baskın yaptığı İkiyaka Köyü'nde 13'ü çocuk 7'si çoban olmak üzere toplam 28 kişiyi katletmişti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ'

O katliamda ailesinden 21 kişiyi kaybeden Yüksekova Şehit Aileleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Demir Aykut, bölgede terörden en büyük zararı yaşayan ailelerden biri olduklarını söyledi. Aykut, "1 yaşındaki ablamdan tutun 7 kardeşim 75 yaşındaki babaanneme kadar hiç acımadan katlettiler. Bizler artık terörsüz Türkiye, terörsüz bir Yüksekova istiyoruz. Bizler kanlarımızı canlarımızı döktük, bu uğurda en zorlu günlerde al bayrağımıza sarıldık, dimdik ayakta durduk, teröre karşı devletimizin yanında olduk. Devletimizi destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Artık kan ve gözyaşı olmasını istemiyoruz. Yıllarca çok acılar çektik, şehitler verdik. Ama yeter artık diyoruz. Barış olsun, silahlar sussun, ülkemiz Türkiye Yüzyılı'na doğru daha güçlü bir şekilde yürüsün. Ailemden 21 kişiyi şehit versek de, her zaman olduğu gibi bu süreçte de devletimiz yanındayız" dedi. Hüseyin KAÇAR / SABAH





'BU MİLLETİN EVLATLARI GÜÇ BİRLİĞİ YAPMAK ZORUNDA'

15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılıç, 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek verdiklerini belirterek, "Terörsüz bir Türkiye için taşın altına bizler de elimizi koyuyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak ülkemizi yönetenlere destek olmak zorundayız. Bu milletin evlatları Kürt, Türk, Alevi, Sünni demeden el ele omuz omuza güçlerini birleştirmek ve güç birliği yapmak zorunda. Terörsüz Türkiye'nin gerçekleşmesine giden yolda desteğimiz tam. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli' ye müteşekkiriz" diye konuştu. Erdoğan ÖZTÜRK / SABAH

'BABAMIN KANI BARIŞA HELAL OLSUN'

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 6 yıl önce Suriye'nin kuzeyinden atılan havan sonucu şehit edilen Mehmet Şirin Demir'in kızı gazeteci Gülay Demir, "Defnederken kanı üzerime oluk oluk aktı canım babamın. Mezarı başında ve gönlümce ağıt yakıp gözyaşı bile döktürmediler. Kalıcı barış gelecekse ülkeme, ben babamın kanını bir değil bin kere helal ediyorum" dedi.



ŞEHİT BABASI MUSA DEMİRYÜREK: ARTIK TERÖRSÜZ BİR ÜLKE OLACAĞIZ

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 12 Nisan 2016 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından bir eve tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in Adana'da yaşayan babası Musa Demiryürek, PKK'nın silah bırakma kararını değerlendirdi. Demiryürek, "Artık terörsüz bir ülke olacağız" dedi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden şehit babası Musa Demiryürek, "Bu gerçekten cesaret işidir. Ülkemiz daha da güçlenecek" diye konuştu. Murat KARAMAN / SABAH

HİÇBİR ANNE BİR DAHA GÖZ YAŞI DÖKMESİN

Erzurum'da iki eşini de teröre şehit veren Şehit Gazi Güvenlik Dul ve Yetimler Yardımlaşma Derneği Başkanı Nezahat Üstündağ (63), "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ölmek veya öldürmek çare değil. Eğer kalıcı bir şekilde bitecekse tamamen bitmesini istiyoruz. Eğer bitmeyecekse bu PKK'ya tanınan son şans olmasını umuyorum. Terörsüz bir Türkiye olmasını istiyoruz, hiçbir anne bir daha evladını, eşini ve kardeşini kaybetmesin. Hiçbir anne bir daha gözyaşı dökmesin" dedi. Faruk KÜÇÜK / SABAH