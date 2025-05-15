Selami Yıldız 24 saat sahada: Suçla mücadelede başarılı ilçeye ziyaret

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, özellikle uyuşturucu ve sokak suçlarına yönelik başarılı çalışmalar yürütülen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bağcılar'da suçların önlenmesinde ve aydınlatılmasında ekibiyle birlikle önemli payı olan ve yine ekibiyle birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin başarılı çalışmalar yürüten Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Korkut Okyay, ilçedeki asayiş ve güvenlik uygulamalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a bilgiler verdi.

Bağcılar 100. Yıl Kemal Paşa Polis Merkezi'ni ziyaret eden ve görevli personellerle yakından ilgilenen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ilçede yapılan çalışmaları yerinde takip etti.