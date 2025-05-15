Sıfır Atık’a akademi imzası

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın imzalarıyla hayata geçen protokolle birlikte, İTÜ bünyesinde kurulacak Sıfır Atık Enstitüsü, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimler sunacak; ulusal ve uluslararası alanda bilimsel çalışmalara öncülük edecek.





Rektör Prof. Dr. Hasan Mandal, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tasarlanacak bu projelerle, İTÜ'lü öğrencilere hem akademik hem de sosyal yetkinlikler bakımından daha donanımlı bir eğitim ortamı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.





İşbirliği protokolü, İTÜ'de sıfır atık ve sürdürülebilirlik odaklı lisansüstü eğitim programları başlatılmasını ve bu programlar aracılığıyla ulusal ve uluslararası seviyede yetenekli uzmanlar yetiştirilmesini amaçlarken, bu kapsamda eğitim görecek öğrenciler burs desteğinden faydalanacak. Protokol, hem çevre dostu ve sürdürülebilirlik uygulamaları yaygın hale getirecek hem de İTÜ'nün fiziki altyapısını güçlendirecek.

EMİNE ERDOĞAN: YOL GÖSTERİCİ BİR GİRİŞİM



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Enstitüsü'nün Türkiye ve dünya için hayırlı olmasını diledi. Doğayla uyumlu bir geleceğin ancak bilimle temellenmiş kararlılıkla mümkün olduğunu dile getiren Emine Erdoğan, "Enstitü, çevre alanında ülkemizin ilk akademik yapılanmalarından biri olarak büyük bir sorumluluğu omuzluyor.





Uygulamalı projeler, araştırmalar ve uluslararası işbirlikleriyle güçlenen bu vizyonun, Türkiye'nin sıfır atık alanındaki küresel öncülüğünü pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Veriye dayalı politika üretiminden inovatif uygulamalara kadar pek çok alanda yol gösterici olacak önemli girişimde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum."