Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51 kişinin iletişim kayıtları istendi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma devam ediyor. Başsavcılık, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) talep yazısı gönderdi.