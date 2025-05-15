Haberler Gündem Haberleri Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51 kişinin iletişim kayıtları istendi!
Giriş Tarihi: 15.5.2025 12:12 Son Güncelleme: 15.5.2025 12:24

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51 kişinin iletişim kayıtları istendi!

CHP’nin kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı iddiasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 51 kişinin 1 yıllık iletişim kayıtları BTK’dan talep edildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51 kişinin iletişim kayıtları istendi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma devam ediyor. Başsavcılık, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) talep yazısı gönderdi.

ARALARINDA İMAMOĞLU VE TUGAY DA VAR

Evrakta, aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu toplam 51 kişinin iletişim kayıtlarının incelenmesi talep edildi.

1 YILLIK KAYITLARI TALEP EDİLDİ

Talep kapsamında 51 kişinin, 1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 arasındaki 'arama', 'aranma', 'kısa mesaj' ve baz istasyonu konum bilgileri istendi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 36 kişi tanık olarak ifade verirken, 115 kişinin de şüpheli olarak ifadesi alındı.

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Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51 kişinin iletişim kayıtları istendi!
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