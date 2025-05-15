Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51 kişinin iletişim kayıtları istendi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma devam ediyor. Başsavcılık, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) talep yazısı gönderdi.
ARALARINDA İMAMOĞLU VE TUGAY DA VAR
Evrakta, aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu toplam 51 kişinin iletişim kayıtlarının incelenmesi talep edildi.