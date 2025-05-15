Son dakika | Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Programı: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu" programına katıldı. Başkan Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' ile inşallah en büyük eserimizi inşa ediyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Merkez üssü Konya Kulu olan 5.2 büyüklüğündeki depremden dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Biz siyaset sahnesine tesadüfen çıkmış bir kadro değiliz. Bizi bir araya getiren ortak bir davamız var. Biz AK Parti'den önce de vardık. Bizim için tarih yüzlerce yıl önce başladı.

'BİZ BU COĞRAFYADA İTTİFAK YAPINCA BÜYÜDÜK, GÜÇLENDİK'

Biz başkaları gibi çıkar, rant, makam ve mevki için çıkmadık. Biz bu yola vatan uğruna çıktık. Malazgirt, Türk, Kürt ve Arabın ortak zaferidir. Çaldıran, Türk, Kürt, Arabın ortak zaferidir. Kudüs'ün, İstanbul'un daha nicesi ortak zaferimizdir. Biz bu coğrafyada ittifak yapınca büyüdük, güçlendik, cihana hükmettik. Ancak dağılınca hep beraber fetreti yaşadık. Birbirimize düştüğümüzde geriledik, dikkat edin bunu hasımlarımız, emperyalistler çok iyi biliyor. Kimileri ihanetle, kimileri cehaletle ayrışmayı körüklüyor. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz, biz bu oyunlara asla gelmeyeceğiz

'YANLIŞTA ISRAR EDENE TAVİZ YOK'

Bölücü terör örgütü kendisini fesh edeceğini ve silah bırakacağını açıkladı. Yanlışta ısrar edene de mücadeleden geri adım atmayız.

Bölücü örgütün fesih kararını 40 yılık bir musibetten sonsuza dek kurtulma adına müspet karşıladık. Süreç MİT tarafından titizlikle incelenecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pozisyonu nettir. Bölgemizde terör kullanım süresi bitmiştir. Yabancı aktörlerle bel bağlama dönemi kapanmıştır. Dünyamız kabuk değiştirmekte, eski nizam çatırdamakta coğrafyamızda ise merkezinde Türkiye'nin yer aldığı yepyeni bir denklem başlamaktadır.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE EN BÜYÜK ESERİMİZİ İNŞA EDİYORUZ'

Rusya-Ukrayna savaşına adil bir barışla son verme çabalarını konuştuk. Dün Trump, Selman, Şara ile 4'lü telekonferans görüşmesi gerçekleştirdik. Yarın Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak için Arnavutluk'a gidiyoruz. Türkiye hakettiği konuma hızla geliyor. Türkiye'nin ufku açılıyor. Türkiye'nin önü aydınlanıyor, yıldızı giderek daha da parlıyor. Ekonomide ticarette, turizmde diğer alanlarda yeni bir ligde mücadele ediyor. Şunu da büyük gururla ifade etmek isterim ki, Terörsüz Türkiye ile en büyük eserimizi inşa ediyoruz.