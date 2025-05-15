Terörsüz Türkiye hedefine şehit Eren Bülbül’ün annesinden destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla sürdürülen "Terörsüz Türkiye'de" önemli bir evre gerçekleşti. Terör örgütü yaptığı açıklama da kendini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etti. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sürecine şehit ailelerinden de destek sürüyor.

DEVLETİMİN YANINDAYIM, TEPKİLER BENİ YILDIRAMAZ

Trabzon'da, 2017 yılında PKK tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını SABAH'a değerlendirdi. Anne Ayşe Bülbül, "8 yıl önce ,evimin kapımın, ocağımın önünde henüz 15 yaşındaki yavrum, Eren'im PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi. 8 yıldır yüreğimin acısı dinmezken, Devletimin, PKK'nın silah bırakması ve fesih edilmesinde verdiği mücadele yüreğime su serpti. Bu süreçte de devletimin yanındayım. Devletime her zaman güveniyorum.

Tepkiler beni yıldıramaz. Artık Eren'ler şehit olmayacak, anneler ağlamayacak. Hiçbir anne evlatsız kalsın, evlat acısı yaşasın istemem. Bunu yaşayan bilir. Devletimin yanında olduğumu, artık annelerin ağlamayacağını söyledim. Bu sözlerime sosyal medyada tepkiler oldu. Tepkiler beni yıldıramaz. Söylediğim sözlerin arkasındayım. Bu süreçle birlikte artık Eren'ler şehit olmayacak, anneler ağlamayacak, kan akmayacak. Ülkemizde kardeşçe yaşayacağız. Terörsüz Türkiye için canla başla mücadele veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye canı gönlümden minnettarım" dedi.