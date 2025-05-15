Terörsüz Türkiye’de yeni safhaya geçtik

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu:

Terör örgütü PKK'nın feshi sonrası terörsüz Türkiye'de yeni bir safhaya geçildi. Bu safha birliğimizi beraberliğimizi güçlendirme safhasıdır. Bu safha kardeşliğimizi güçlendirme safhasıdır. Bu safha terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safhasıdır. Demokrasimizin serpilmesine engel olanlara ket vuran safhadır. Türkiye Cumhuriyeti kendi meselesini kendi kurumlarıyla çözebilme kabiliyetini dosta düşmana göstermiştir. Terörün, silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır. Meşru ve makbul yollar varken başka yol aramak sadece akıl dışı değil, zamanın ruhuna da aykırıdır. Bunun aksini hiç kimse iddia edemez. Şimdi bir kere şunu açık açık ortaya koymak gerekiyor. Güven, huzur, refah içinde yaşamak ancak ve ancak milletçe birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekle, kendi geleceğimize sahip çıkmakla, kendi altyapımızı kurmakla, kendi yolumuzu çizmekle mümkündür. Bunu başaramayan ülkelerin ve toplumların ne hallere düştüğünü hep beraber görüyoruz.

Terörü bitirmek için hep bir arayış içinde olduk, hiçbir siyasetçinin almadığı riskleri aldık. Karanlık hesapların saldırıları ile sabote edildi bu kararlılığımız. 40 yılı aşkın sürede milletimizin tüm fertleri acı çekmiş, kayıp vermiştir. Terör sadece milletimizin canını yakmadı, ekonomimize de darbe vurdu. Trilyon dolarlarla ifade edilen devasa kaynak terör ve onun yol açtığı sorunlar için kullanılmıştır. Biz yolumuza döşenen mayınları temizlemekle çok vakit kaybettik. Ödenen büyük bedeller bugünkü kimi sıkıntıların bile kaynağı oldu.

Örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da bu gerçekleri görüp, fesih ve silah bırakma sürecine katılmaları hayati öneme sahiptir. Avrupa'daki ve dünyanın diğer yerlerindeki örgüte müzahir lobileri artık Türkiye karşıtı faaliyetler yerine ülkemizin yanında görmek istiyoruz. Türkiye'nin adının terörle değil, teknolojiyle, kültürle, sanatla, demokratik ve insani gelişim standartlarının yükselişiyle anılmasını arzu ediyoruz. Elbette asıl olan uygulamadır. Sözlerin tutulup tutulmadığının takibini, MİT titizlikle yapacaktır. Örgüt kendi üzerine düşenleri yerine getirdiğinde artık kalan hususları konuşmak, görüşmek, ilerletmek siyasetin işi haline gelecektir. Herkesi, uçup kaçmadan, sağduyuyu elden bırakmadan, iyimser, ümitvar ama itidalli takibe davet ediyoruz.

SAYIN ÖZEL'İ TAKDİR ETTİM



Gelinen nokta başarı ise bunun sahibi 86 milyonun tamamı. Terörsüz Türkiye gayretimizde emeğini ve fedakârlığını yakinen bildiğimiz MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye şükranlarımızı ifade ediyorum. DEM Parti'de sürece büyük destek veren rahmetli Sırrı Süreyya Önder başta olmak üzere sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm isimlere teşekkür ediyorum. CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e ve diğer siyasi parti yöneticilerine yapıcı tutumları için takdirlerimizi sunuyoruz.



BELEDİYELER İÇİN YENİ YAPILANMA TEKLİFİ



Merkezi idare kurumları ile belediyeler arasında başlayan ve giderek artan yetki tartışmaları, asıl amacın, yani şehre ve insanımıza hizmet gayesinin önüne geçti. Aynı şekilde, eser ve hizmet üretimini hızlandırmak için verilen kimi yetkiler, art niyetli belediye yöneticilerinin elinde gayri meşru kazançların, çıkarların, hesapların, kariyer planlarının vasıtasına dönüştü. Belediyelere kamudan tahsis edilen ve topladıkları mali kaynakların denetimi için yerel dinamiklere, ilgili merkezi kurumlara dayanan yeni bir yapı kurulmalı. Yetki paylaşımının gözden geçirilmesi gerekiyor. Etkin bir yerel yönetim sistemi için ortak akılla çözüm geliştirmeyi teklif ediyoruz. Sorunlu alanlara neşter vurulmasında fayda olduğuna inanıyoruz.



ULUSLARARASI AYAĞI OLAN KARANLIK ORGANİZASYON TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDİYOR



İstanbul'da yürüyen soruşturmadaki çarpık tablo Cumhuriyet tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir. Karanlık organizasyon İstanbul'la sınırlı kalmamış, ülkedeki pek çok belediyeyi, kurumu içine alan çok farklı yollara uzanan hatta uluslararası ayağı olan bir ahtapota dönüşerek Türkiye'yi tehdit eder hale gelmiştir. Önceleri sadece kimi siyasi partileri ve siyasetçileri kapsadığı düşünülen çarpık ilişkiler ağının, bürokrasiden iş dünyasına ve medyaya, kimi cemaatlerden istihbarat kuruluşlarına kadar uzandığı ortaya çıkıyor. Tüm bunlara yol veren sebep ise belediye yönetimlerinde baş gösteren yozlaşmadır, sistemde açılan gediklerdir. Belediyeler güya bir konser için tek kalemde yüz milyonlarca lira harcarken, SGK'ya borç ödemeye gelince, 'Paramız yok' diyor. Aynı çarpık durum, reklama ve depreme ayrılan bütçeler için de geçerlidir.





KAY YUMLAR YENİDEN İSTİSNA HALİNE GELECEK



Terör örgütünün kendini feshinin ardından siyasetin daha güçlü şekilde devreye girmesiyle belediyelerdeki kayyum uygulamasının yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz.

14 Mayıs 2023 seçimlerinin ikinci yıldönümü. Geride kalan iki yılın her gününü, emanetini taşıdıkları millete icraatla, yatırımla, eserle, hizmetle geçirmeye gayret ettik. Önümüzde, millete meydanlarda verdiğimiz sözleri yerine getirebilmemiz için en fazla 3 senelik vakit var. Sayılı günlerin çabuk geçeceğinin farkındayız. Bu süreyi en verimli şekilde değerlendirerek, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında hedeflediğimiz yere ulaşmayı arzu ediyoruz.





HALK İHTİLALİNİN LİDERLERİNİ ASANLARI NEFRETLE ANACAĞIZ



Türkiye yolla, elektrikle, makineyle, traktörle, millete hizmetle 14 Mayıs 1950'den itibaren tanıştı. Demokrat Parti'nin 10 yıllık iktidarı, demokrasi ve kalkınma atılımları açısından önemli bir milat. Her ne kadar daha sonraki yıllarda demokrasimiz darbeler ve vesayet girişimleriyle epeyce hırpalanmış olsa da milletimiz iradesine sahip çıkarak demokrasi bayrağını hep yeniden yükseltmiştir. Millet iradesinin hakiki manada tecelli edişinin 75. yıldönümünde, başta şehit Başbakanımız Adnan Menderes olmak üzere, demokrasimizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle yâd ediyoruz. Uyduruk bahanelerle 14 Mayıs 1950 halk ihtilalinin liderlerini asanları da esefle, öfkeyle, nefretle anmaya devam edeceğiz.



DOSTUM TRUMP'A GÜVENİYORUM GAZZE'DEN DE MÜJDELİ HABER BEKLİYORUM

Başkan Erdoğan, grup toplantısında ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın birlikte olduğu toplantıya çevrimçi olarak katılmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu:

Trump ve Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bölge barışını nasıl daha güçlü hale getirebileceğimizi konuştuk. Türkiye bu alanda istisnai bir konumdadır. Bölgesel barış ve istikrar için attığımız adımlarda herkesin desteğini alabiliyoruz. Unutmayın "Dost acı söyler" prensibiyle her zaman doğruları söyledik. Mazlumun da zalimin de kimliğine asla bakmadık.

Suriye'ye yaptırımları kaldırarak tarihi bir karar alan Başkan Trump'a teşekkür ediyorum. İnşallah Gazze'yle ilgili de yakında yüreklere su serpen müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz. Bölgemiz ve ötesinde de barış çabalarına aktif katkı veriyoruz. Bugün ülkemiz, barış diplomasisinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde desteği, yardımı, arabuluculuğu aranan ülkelerden biri, hiç kuşkusuz Türkiye'dir. Rusya - Ukrayna, Pakistan - Hindistan arasındaki gerilime Gazze soykırımındaki duruşumuza kadar her yerde ilkeli politikalarımız itimat kazandı.



ECZACILIK GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Başkan Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü yayımladığı sosyal medya hesabıyla kutladı. Erdoğan mesajında "Büyük bir özveriyle insan sağlığına hizmette bulunan, sağlık sektörümüzün vazgeçilmez unsuru tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.