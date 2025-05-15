Türkiye’de ‘tarım bitti’ diyenler 32.6 milyar dolara ulaşan ihracat rakamına baksın

Başkan Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla dün sabah Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve üyelerinin de yer aldığı heyetle Külliye'de bir araya geldi. Heyettekilerin taleplerini dinleyen Erdoğan, "İnşallah don, kuraklık, tüm bunlara karşı bakanlığımızla müşterek çalışmalarımızı yapıp elimizden gelen her türlü desteği vererek bu badireyi süratle, inşallah en az zayiatla atlatacağız" diye konuştu. Başkan Erdoğan dün öğleden sonra da Beştepe'de 4. Tarım Orman Şûrası Sonuç Bildirgesi Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: Tarımda devrim niteliğindeki üretim planlamamızı faaliyete geçirdik. Hangi ürünün nerede ne kadar miktarda ekileceğine biz karar veriyoruz. Çiftçilerimiz hangi ürüne ne kadar destek alacağını biliyor ve ekim planını ona göre yapıyor. Üretim planlamasının olumlu neticelerini önümüzdeki 3 yıl içinde daha net şekilde göreceğiz. Gıda güvenliğini temin etmek bir milli güvenlik meselesidir.

ŞÛRADA 86 KARAR ALINDI

2002'de 3.8 milyar dolardan aldığımız ihracat oranını 32.6 milyar dolara ulaştırdık. Tüm bunları kim yapıyor? 'Tarım bitti' denilen Türkiye yapıyor. 'Tarım bitti' demek vicdana, akla, ahlaka sığmaz. Tarım politikalarımızın merkezinde üretimin temel faktörü olan su vardır. Suya 3 trilyon 350 milyar liralık yatırım yaptık. Tarımsal hasılamızı 74 milyar dolara yükselttik.

Tarım Şûrası'nda 86 karar alındı. Küçükbaş hayvancılığın toplam kırmızı et üretimindeki payını yüzde 35'lere çıkarmak için yeni destek programlarını hayata geçireceğiz. Ülke sularımız dışındaki balıkçılık faaliyetlerini güçlendireceğiz ve destekleyeceğiz. Tarımsal kurumlar arasındaki işbirliğini artıracağız.Tarımsal diplomasi platformları kuracağız. Arge merkezleri inşa edeceğiz. İleri tarım teknolojileri ile ilgili araştırmaların yürütüleceği araştırma enstitülerini hayata geçireceğiz. Organize tarım bölgelerini yaygınlaştıracağız. Açık kanal sulama sistemlerini, kapalı basınçlı sistemlere dönüştüreceğiz. Sulama randımanını yüzde 60'a çıkaracağız.