13 gün sonra yakalandılar! 3 şüpheliden 1’i tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, 3 Mayıs 2025 tarihinde Derince ilçesi Deniz Mahallesi Kanarya Sokak üzerinde meydana gelen "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Bulundurma)" suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, E.K., H.S. ve K.S. isimli şüpheliler tespit edildi. 3 şüpheli, 15 Mayıs 2025 günü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sabah saatlerinde adli mercilere sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.K. ve K.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.