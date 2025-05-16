AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten terörsüz Türkiye mesajı: Sahada silahların bırakıldığını göreceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"İÇ CEPHENİN GÜÇLENMESİ" NASIL SAĞLANACAK?

Cumhurbaşkanımızın ilk olarak Ahlat'taki konuşmasıyla gündeme geldi. Orada çerçeve çizildi aslında. Dünyanın içinden geçtiği süreç uluslararası sistemin dikişlerinin çözüldüğü süreç. Artık istikrarlı bir yapıyı işaret etmiyor. 4-5 ayda hiç duymayacağımız şeyler duyduk. Demokratik ülkeler başka ülkelerin topraklarını doğrudan istiyor, açıktan pazarlıklar yapılıyor vs. Bunu 10 yıl önce hiç kimse tahmin edemezdi. Buna en yüksek itiraz, bu gücün kullanılmasını ifade eden ABD'nin realistlerinden geliyor. Tayvan'dan Meskika-ABD sınırındaki göçmen konusunda, Netanyahu hükümetinin soykırımına kadar. En son Hindistan-Pakistan eklendi. Bütün tabloya baktığınızda ortaya çıkan şey türbülansı aşmıştır, tam bir kaosun içindeyiz. Türbülansa girince ne yapılıyor? Uçakta deniyor ki 'kemerlerinizi bağlayın'. O tip durumlarda iç cephenin bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi lazım. İç cephenin güçlendirilmesi Atatürk'ün kullandığı ifadeyle etrafımızdaki karışıklığa karşı kendi bağışıklığmızı yüksek tutmamızdır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR DEVLET POLİTİKASIDIR"

Sayın Bahçeli bütün siyasi partilerin elini sıktı. Arkasından sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı geldi. Bunun rahatça tartışılması için zemin oluşturan bir çağrı. Gerçek milliyetçilik anlamında iç cephenin güçlendirilmesi. Orada sık sık görüşüldüğü için Cumhur İttifakı'nın ortak duruşu var. Bununla ilgili olarak sayın Bahçeli sürecin önünü açan, süreci dengede tutan, çeşitli konularda krize gitmeye başladığı zaman doğru müdahalelerle bu meselenin diri tutulmasını sağladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın grup konuşmasında ortaya koyduğu ifadelerle terörsüz Türkiye devlet politikası olmuştur. Bu devletin başı olarak söylendiği için bütün devlet kurumlarına emir anlamına gelmektedir. Ahlat'ta çağrı, sayın Bahçeli'nin tarihi çağrı, sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, DEM Parti heyetini kabul etmesi, bütün sürecin arka planında MİT'in yaptığı görüşmelerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde TSK, Emniyet ve Jandarma'nın hazırlıkları yapması.

"TÜRKİYE'YE KİM SİLAH ÇEKERSE OPERASYON YAPILIR"

Türkiye'ye silah çekilmesi halinde operasyon yapılır. Türkiye'ye karşı silah bırakma eğiliminde olana karşı silah çekilmez. Türkiye'ye, milletimize silah çekilirse kim olursa olsun operasyon yapılır. Geçmiş dönemlerde, bizden önceki zamanlarda silah bırakıp gidene asimetrik yaklaşımlar söz konusu olmuş, çeşitli çatışmalar olmuş. Bugün devlet konsolide. Bu tip konularda geçmişe doğru yargılamak kolay. Mesela maç izlerken futbolcuya bakıyorsunuz, 'topu şuradan atsaydın' diyorsunuz. Oradaki adamın şartları ile koltuktan izlenen şartlar çok farklı. Sayın Cumhurbaşkanımız 'silahlarını gitsinler' ifadesine karşı 'hayır silahlarını gömecekler' dedi. Bu çok önemli bir cümle.

"SİLAH BIRAKMA DEĞİL SİLAH TESLİM ETME"

Silah bırakma meselesi, pasif duruma geçme gibi anlaşılabilir. Bunun dünyada başka pratikleri de oldu. Bu silahların teslim edilmesi anlamına gelmektedir. Buradaki mevzu örgütün kendini feshetmesi ve silahları teslim etmesi gerekir. PKK'nın bütün şube ve uzantılarıyla, içeride ve dışarıda, sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Avrupa da dahil. Türkiye aleyhine faaliyet gösteren bu yapıların sona ermesi Türkiye lehine bir tutum içinde olunması gerektiğini sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Terörün finansmanı gündemde önemli yer tutar. AİHM'de alınan Batasuna ile ilgili karar kapsamlı karardır. Sürecin amacı PKK'nın bütün şube ve uzantılarıyla; yani Avrupa, Irak, Suriye, İran'daki PEJAK. Şimdi Irak'taki durum farklı, Suriye'deki farklı durum. Bağdat, Erbil, Süleymaniye'de konuşacağınız konular var. Suriye'de her birinin yönetime silahlarını teslim etmesi. Silahını bırakır oradaki Suriye ordusunun parçası olur, SDG yapısını kast ediyorum. Ondan sonra da siyaseten Suriye içerisinde siyasi parti kurar, faaliyetine devam eder. Türkiye'ye düşmanlık yapılmadığı şekilde. Oradaki model farklılığını gözetmek lazım.

"SAHADA SİLAHLARIN BIRAKILDIĞI GÖZÜKECEK"

Birileri yapacaktır. Bazı olağan şüpheliler yapacaktır. Bizim bunu kodladığımızı adreslediğimizi ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanımız 'Biz bu konuda temkinliyiz ama iyimseriz' dedi. Sürecin bütün boyutlarını, bağlantılarını görüyoruz. Kararlılığımızdan vazgeçmiyoruz. Süreci yönetmeliyiz bir de sabotajların olmamasını sağlamalıyız. Zihnimiz berraktır. Silah bırakma meselesinin söz olarak ifade edilmesi değil sahada bunun görülmesi lazım. TSK, MİT ilgili mekanizmaları kuracak, en etkili şekilde çalışacak. Doğrulama mekanizması kurulacak. Bu ayları geçmeyen bir süreç içerisinde gerçekleşmesi lazım. Öbür türlü sabotaja açık hale gelir. Bizim açımızdan sözlerin tutulmasına dönük şeyler gri alanlar oluşturmak olarak değerlendirilir. Somut ve eksiksiz olarak bunun gerçekleşmesi gerekiyor.