Barışa destek vermeliyiz

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 18 Kasım 2012'de teröristlerle çıkan çatışmada 4 arkadaşı ile birlikte şehadete eren Jandarma Astsubay Çavuş Nihat Gün'ün (25) annesi Sıdıka Gün, PKK'nın kendini feshetmesini mutlulukla karşıladığını söyledi. Anaların ağlamadığı bir dünya olmasını istediğini belirten Gün, "Bu örgüt bugüne kadar binlerce askerimizi şehit etti. Binlerce ana, baba, eş, çocuk gözyaşları içerisinde kaldı. Biz yıllardır ağlıyoruz. Bundan sonra başka analar ağlamasın. Şehitliklerde başka şehit mezarı olmasın. Analar, kınalı kuzuların ardından acaba bir şey olacak mı korkusuyla beklemesin. Barışa destek verelim ki daha güzel ve mutlu bir ülkemiz olsun. Artık gözyaşı olmasın kan olmasın. Vatanımızın bütünlüğü için barışa destek verelim" dedi.