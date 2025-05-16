Son dakika | CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 şüpheli hakkında fezleke: 67 yıl 3 aya kadar hapis talebi

İHALE TARİHİNDEN ÖNCE BİLGİ VERİLMİŞ

Birtakım ihale yüklenicisi firma ve teklif veren diğer firmalar arasında adres, akrabalık ve ortaklık düzeyinde organik bağ olduğu bilgisine yer verilerek, bazı mal ve hizmet kabullerinin açık hesap şeklinde ihalelerden önceki tarihlerde gerçekleştirildiği ve belediye stok kayıtlarına göre eksik ya da hiç mal teslimi olmamasına rağmen ödeme yapılan ihalelerin olduğu anlatıldı.