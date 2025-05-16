Son dakika | CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 şüpheli hakkında fezleke: 67 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Son dakika: Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Beykoz Belediyesi'ne yönelik "İhaleye Fesat Karıştırma" soruşturması kapsamında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'le birlikte 22 şüpheli, 4 Mart tarihinde adliyeye getirilmiş, savcılık 22 şüpheliden birini serbest bırakırken Köseler dahil 18 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 4 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etmişti. Hakimlik de Köseler dahil 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vermişti. Dosyada adı geçen 3 şüpheliye ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
78 MAL VARLIĞI MERCEK ALTINDA
Beykoz Belediyesi'ne yönelik "İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. 78 mal ve hizmet alım ihalesi mercek altına alındı. Fezlekede Belediye Başkanlığınca bir kısım mal ve hizmet alımlarında, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar açıklandı.
DOĞRULUK VE GİZLİLİK İLKELERİNE AYKIRILIK
Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki destek hizmetleri, işletme ve iştirakler ile sosyal yardım işleri müdürlüklerinin yapmış olduğu bir çok mal ve hizmet alımında, ihalelerde açıklık, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik ilkelerine aykırı davranıldığı, birbiriyle irtibatlı aynı firmalardan dönüşümlü tekliflerin alındığı belirtildi.
İHALE TARİHİNDEN ÖNCE BİLGİ VERİLMİŞ
Birtakım ihale yüklenicisi firma ve teklif veren diğer firmalar arasında adres, akrabalık ve ortaklık düzeyinde organik bağ olduğu bilgisine yer verilerek, bazı mal ve hizmet kabullerinin açık hesap şeklinde ihalelerden önceki tarihlerde gerçekleştirildiği ve belediye stok kayıtlarına göre eksik ya da hiç mal teslimi olmamasına rağmen ödeme yapılan ihalelerin olduğu anlatıldı.
ÖRGÜT KURUCUSU BAŞKAN KÖSELER
Fezlekede örgüt şemasına da yer berildi. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yolsuzluk örgütünün kurucusu, özel kalem müdürü Veli gümüş ve özel kalem personeli Metin Ülgey'in ise yönetici olarak değerlendirildiği fezlekede, 26 şüphelinin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi.
67 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Fezleke, ağır ceza mahkemesinde kamu davası açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.