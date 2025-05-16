Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç 100 yaşında

TBMM'de "Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç 100 Yaşında" programı düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı konuşmada Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekerek "Nasıl Srebrenitsa soykırımının katliamlarını yapanlar tarihten silindiyse şu anda Kudüs'teki, Gazze'deki soykırımın sahipleri de tarih sahnesinden silinecek, isimleri bile hatırlanmayacak" dedi. Kurtulmuş, zalimlerin, dünyanın gözü önünde ellerindeki her türlü imkânı kullanarak yaklaşık 100 bin Filistinlinin şehit edildiği soykırım yaptığını belirtti.

Programa İzzetbegoviç'in kızı Sabina da katıldı. Etkinlik, İzzetbegoviç'in hayatını ve Bosna- Hersek'e katkılarını anmak amacıyla gerçekleştirildi.