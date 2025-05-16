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Giriş Tarihi: 16.5.2025

Devletimizin yanında ve emrindeyiz

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Devletimizin yanında ve emrindeyiz
Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter, PKK'nın koşulsuz silah bırakması ve kendisini feshetmesinin devletin bu konudaki dirayetini gösterdiğini söyledi. Yeter, devletin terörle mücadelede gösterdiği kararlılığın sonucu olarak sürecin hız kazandığını, artık Türkiye düşmanlarının elinde ülkemizin aleyhine kullanacakları bir silah olmayacağını belirtti. SABAH'a konuşan Mehmet Yeter, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi 'Ya silahı bırakacaklar ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Üçüncü yol yoktur' şiarıyla terörsüz bir Türkiye için devletimizin yanındayız. Şehitlerimizin ruhunu, gazilerimizin onurunu incitmeyecek her türlü girişimi destekliyoruz. Devletimizin yanında ve emrindeyiz" dedi.

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Devletimizin yanında ve emrindeyiz
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