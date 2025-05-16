Erzin ve Samandağ Adalet Saraylarının temeli atıldı

Törende konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, asrın felaketinde ençok can kaybının ve Hatay'da yaşandığını söyledi.

"RABBİM BİR DAHA BU ACIYI MİLLETİMİZE YAŞATMASIN"

Hatay'ın 6 Şubat 2023'te çok büyük bir deprem yaşadığını belirten Adalet Bakanı Tunç, "Dünya tarihinin karada yaşanan en büyük afetlerinden birini yaşadı. Asrın felaketi diyoruz ama, asrın felaketi demek bile çok küçük kalır. Tarihe baktığımız zaman dünya tarihinde bu derece hasar veren bir kara depreminin olduğunu da tarih kitaplarının yazmadığına göre dünya tarihinin en büyük afeti ile karşı karşıya kaldığımız bir gerçek. Rabbim bir daha göstermesin böyle bir acıyı bir daha milletimize yaşatmasın." dedi.

SEFERBERLİK BAŞLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat'tan itibaren devletin tüm kurumlarıyla, milletimizle birlikte büyük bir dayanışma içerisinde hem arama kurtarma hemde 11 ilin yeniden ayağa kaldırılmasının mücadelesinin başladığını söyledi. Bölgeye bin hamil ve savcının yanında 7 bin adli personel gönderdiklerini belirten Tunç, "584 adil tıp personeli ile birlikte toplam 10 bin adalet personelini bölgeye gönderdik. Deprem bölgesinde 2.6 trilyon lira yatırım yapıldı. Bunun büyük bir bölümü de Hatay'da yapıldı. 450 binden fazla konut bu sene sonuna kadar teslim edilecek." dedi. Deprem bölgesindeki yargılamaların hızla sürdürülebilmesi için 654'ü adli, 28'i idari olmak üzere toplam 682 ilk derece mahkemesi kurulduğunu açıklayan Tunç, "İlave olarak 10 bölge adliye mahkemesi dairesi ve 15 yeni daire daha kurularak dosyaların daha hızlı sonuçlanması sağlandı" dedi.

109 BİN 477 DAVA AÇILDI

Deprem sonrasında yargıya büyük görev düştüğünü belirten Tunç, "Bugüne kadar idari yargıda 109 bin 477 dava açıldı. Bunların yaklaşık %75'i, yani 75 bin 975'i sonuçlandı. Bu sayede yıkılması gereken binalar için karar verildi, güvenli olan binalara ise vatandaşlarımız tekrar yerleşti" ifadelerini kullandı. Tunç, özellikle ağır hasar tespiti ve yıkımla ilgili 41 bin 981 davanın açıldığını, bu dosyalardan 37 bin 291'inin yani yaklaşık %89'unun sonuçlandığını belirtti.

11 İLDE 41 BİN 981 DAVA AÇILDI

Bugün kadar ağır hasar tespiti ve yıkımla ilgili olarak depremden etkilenen 11 ilde 41 bin 981 davadan 32 bin 791'i yani yüzde 81'inin sonuçlandığını belirten Tunç, "2025 yatırım yılında Hatayımıza çok daha büyük nem verildi. Bu konuda bölge milletvekillerimizde sıkı takipte buludular. Özellikle yatırım programımızda devletimiz deprem bölgesine öncelik vererek önemli yatırım programları gerçekleştirdi. Deprem bölgesine öncelik verilerek, 21 yeni adliye hizmet binası yatırım programına alındı. 12 ceza infaz kurumu, 3 adli tıp binası ve 82 mahallede 2 bin 354 adalet personeli için konut projesi başlatıldı. Bu projelerin bir kısmının temeli atıldı, inşaatlar devam ediyor. Bugün de Erzin ve Samandağ adliyelerimizin temelini hep birlikte atıyoruz" dedi.

ERZİN VE SAMANDAĞ'A YAKIŞACAK

Adaletin mülkün temeli olduğunu belirten Bakan Tunç, "Adalet herkese hakkı olanı vermektir. Haklının sesini duyabilmektir. Haksızın sesi daha yüksek çıkabilir. Haksızın şirret çığlıkları arasında haklının sesini duyabiliyorsak o zaman adalet sağlanmış olur. Adalet için görev yapan tarafsız ve bağımsız yargımızın da adalete yakışır binalarda hizmet verebilmesi lazım. Bugün mimari projelerine baktığımız zaman da Erzin ve Samandağ'a yakışacak Adalet Saraylarını inşallah hizmete kazandıracağız." diye konuştu.