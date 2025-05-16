İlk görüşme gerçekleşti: Japon barış elçisi anlaşma sağlanması için dua etti

Türkiye Ukrayna ve Rusya arasındaki ikinci heyet görüşmede bulunurken gün içinde dörtlü görüşmenin yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşecek görüşmeleri takip eden yerli ve yabancı basın mensuplarının müzakere nöbeti ise devam etti.

JAPON BARIŞ ELÇİSİ AYİN YAPARAK DUA ETTİ

İstanbul'daki heyetler arasındaki müzakereleri yakından takip etmek için Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önüne gelen Japon barış elçisi Junsei Tarasawa barış anlaşmasının sağlanması için dua etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önüne gelen 74 yaşındaki Japon barış elçisi Junsei Tarasawa de anlaşma sağlanması için dua etti.

Barış görüşmelerini haberlerden öğrendiğini belirten Junsei Terasawa, "Putin ve Trump gelecek diye duydum, onların da gelip barışın sağlanması için dua ediyorum. Korkunç savaşın sona ermesini istiyorum" sözlerini ifade etti. Japon kültürüne ait geleneksel kıyafet ve çalgısı ile Dolmabahçe'ye gelen Terasawa'yı gören vatandaşlar Japon vatandaşın fotoğrafını çekti.